Шарль Азнавур в гостях у Урганта рассказал о своей "прекрасной мести"

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Сегодня, 5 апреля, великий французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян – так звучит его настоящее имя) даст единственный концерт в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. Накануне вечером он стал гостем передачи "Вечерний Ургант" на российском Первом канале и рассказал о предстоящем концерте в Москве, своей семье, роли Вертинского в его творчестве и благотворительном фонде в помощь Армении, сообщает о своем знаменитом соотечественнике Sputnik Армения.

© Sputnik/ Maxim Blinov Пресс-конференция Шарля Азнавура

"Счастлив быть здесь (в Москве), так как для меня это страна моих родных. Мой отец всегда был очень близок с российским сообществом, и мы выросли на российских музыкантах. Помните Вертинского?… Я вот помню. Я даже как-то подарил Ростроповичу диски с записями, которых у него не было. Одна из песен Вертинского была о возрасте — когда ему было 19 лет. Я много сам написал о юности и верю в эти реминисценции. Одна из моих первых песен о возрасте пришла от русского певца", — сказал Азнавур.

Он сообщил, что средства от концерта пойдут в благотворительный фонд "Азнавур для Армении".

© Sputnik/ Асатур Есаянц Шарль Азнавур. Концерт в Ереване

"Армения нуждается в помощи. Это маленькая страна, которая окружена другими странами: некоторые друзья, некоторые враги. Я бы хотел бы видеть вокруг только друзей… Главное, человек должен оставаться человеком", — сказал исполнитель.

JONATHAN ALCORN / AFP Звезда Шарля Азнавура появилась на "Аллее славы" в Голливуде

На вопрос Урганта о том, что значит для музыканта звезда на голливудском бульваре, Азнавур ответил: "когда мне что-то дают, я всегда соглашаюсь".

"Во Франции поначалу обо мне говорили много плохого и теперь, чтобы отомстить я принимаю все, что мне дают. Это прекрасная месть", — шутливо добавил Азнавур.

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