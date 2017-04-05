15:27 05 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Шарль Азнавур. Концерт в Ереване

Шарль Азнавур в гостях у Урганта рассказал о своей "прекрасной мести"

© Sputnik/ Асатур Есаянц
В России
Получить короткую ссылку
13 0 0

Приехавший в Москву с концертом французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, накануне побывал в гостях у Урганта, где поделился своими мыслями об Армении, Вертинском, Ростроповиче и о своей звезде на голливудском бульваре

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Сегодня, 5 апреля, великий французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян – так звучит его настоящее имя) даст единственный концерт в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. Накануне вечером он стал гостем передачи "Вечерний Ургант" на российском Первом канале и рассказал о предстоящем концерте в Москве, своей семье, роли Вертинского в его творчестве и благотворительном фонде в помощь Армении, сообщает о своем знаменитом соотечественнике Sputnik Армения.

Пресс-конференция Шарля Азнавура
© Sputnik/ Maxim Blinov
Пресс-конференция Шарля Азнавура

"Счастлив быть здесь (в Москве), так как для меня это страна моих родных. Мой отец всегда был очень близок с российским сообществом, и мы выросли на российских музыкантах. Помните Вертинского?… Я вот помню. Я даже как-то подарил Ростроповичу диски с записями, которых у него не было. Одна из песен Вертинского была о возрасте — когда ему было 19 лет. Я много сам написал о юности и верю в эти реминисценции. Одна из моих первых песен о возрасте пришла от русского певца", — сказал Азнавур.

Он сообщил, что средства от концерта пойдут в благотворительный фонд "Азнавур для Армении".

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
© Sputnik/ Асатур Есаянц
Шарль Азнавур. Концерт в Ереване

"Армения нуждается в помощи. Это маленькая страна, которая окружена другими странами: некоторые друзья, некоторые враги. Я бы хотел бы видеть вокруг только друзей… Главное, человек должен оставаться человеком", — сказал исполнитель.

Звезда Шарля Азнавура появилась на Аллее славы в Голливуде
JONATHAN ALCORN / AFP
Звезда Шарля Азнавура появилась на "Аллее славы" в Голливуде

На вопрос Урганта о том, что значит для музыканта звезда на голливудском бульваре, Азнавур ответил: "когда мне что-то дают, я всегда соглашаюсь".

"Во Франции поначалу обо мне говорили много плохого и теперь, чтобы отомстить я принимаю все, что мне дают. Это прекрасная месть", — шутливо добавил Азнавур.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
творчество, семья, концерт, Ургант, Шарль Азнавур, Ростропович, Иван Ургант, Александр Вертинский, Голливуд, Франция, Россия, Армения
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Открытие мотосезона 2017
Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"
Покоритель полюса и призер ралли: легендарной Ниве – 40 лет
Легендарной "Ниве" – 40 лет: покоритель гор и мечта миллионов
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.