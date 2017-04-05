Последние новости следствия по делу о взрыве в Питере

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В рамках расследования дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, следователи допросили более 40 человек и изъяли записи с камер видеонаблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, а в больницах находятся 49 пострадавших.

"Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — сказала Петренко после оперативного совещания, которое провел глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следствие установило место жительства Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, который подозревается в совершении взрыва в вагоне метро. Там уже провели обыск. По данным СК, который расследует теракт, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко.

Брат отца Акбаржона Джалилова отрицает, что его племянник был экстремистом.

© Sputnik/ Alexandr Polegenko Опубликован список погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

"По его словам, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы агентства Имаджон Джалилов отказался отвечать, объясняя это тем, что "толком не общается со своей родней", — говорится в сообщении киргизское агентство "24.kg".

Соседи родителей подозреваемого характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем. "Но накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона", — приводит СМИ слова соседей.

© AFP/ Alexander BULEKOV Около 10 человек погибли в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга, второго по величине города России

За содействие террористической деятельности задержаны шесть граждан из республик Средней Азии.

"Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — говорится в сообщении СК РФ.

© REUTERS/ Anton Vaganov В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ*). Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.

РИА Новости Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>