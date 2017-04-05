15:27 05 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Машины чрезвычайных служб, полиция и спасатели у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

Последние новости следствия по делу о взрыве в Питере

© REUTERS/ Anton Vaganov
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (31)
26 0 0

Дядя выходца из Кыргызстана Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, отрицает, что его племянник был экстремистом

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В рамках расследования дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, следователи допросили более 40 человек и изъяли записи с камер видеонаблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, а в больницах находятся 49 пострадавших.

"Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — сказала Петренко после оперативного совещания, которое провел глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следствие установило место жительства Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, который подозревается в совершении взрыва в вагоне метро. Там уже провели обыск. По данным СК, который расследует теракт, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко.

Брат отца Акбаржона Джалилова отрицает, что его племянник был экстремистом.

Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
© Sputnik/ Alexandr Polegenko
Опубликован список погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

"По его словам, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы агентства Имаджон Джалилов отказался отвечать, объясняя это тем, что "толком не общается со своей родней", — говорится в сообщении киргизское агентство "24.kg".

Соседи родителей подозреваемого характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем. "Но накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона", — приводит СМИ слова соседей.

Около 10 человек погибли в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга, второго по величине города России
© AFP/ Alexander BULEKOV
Около 10 человек погибли в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга, второго по величине города России

За содействие террористической деятельности задержаны шесть граждан из республик Средней Азии.

"Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — говорится в сообщении СК РФ.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ*). Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
РИА Новости
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (31)

По теме

В молдавской диаспоре Санкт-Петербурга рассказали о взрыве в метро
В московском метро усилены меры безопасности
Машинист метро о действиях во время теракта
В память о погибших в питерском метро жгли свечи и несли цветы
Теги:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга, метро, взрыв, СК РФ, Имаджон Джалилов, Петренко, Бастрыкин, Санкт-Петербург, Россия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Открытие мотосезона 2017
Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"
Покоритель полюса и призер ралли: легендарной Ниве – 40 лет
Легендарной "Ниве" – 40 лет: покоритель гор и мечта миллионов
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.