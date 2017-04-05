Симоньян прокомментировала свое фото с Путиным, показанное в сенате США

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Комментируя слушания в сенате США по закону об иностранных агентах, главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что даже она "переживает" меньше об агентстве и телеканале, чем американские сенаторы, сообщает Sputnik Латвия.

"Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — заявила Симоньян, оценивая выступление сенатора-демократа от штата Нью-Хемпшир Джин Шахин, которая принесла на слушания большую фотографию с изображением Симоньян и президента РФ Владимира Путина.

Шахин утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также прокомментировала "доказательства связи" телеканала с российскими властями, отметив, что "Шахин не первый раз отличается глупостями".

"В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию президента России и руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", — написала Захарова в Facebook.

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