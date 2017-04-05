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Президент РФ В.Путин, архивное фото

Путин назвал воздействие внешних сил главной угрозой безопасности СНГ

Алексей Дружинин
В России
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Президент России назвал основными угрозами безопасности в странах СНГ организованную преступность, наркотрафик, коррупцию и воздействие внешних сил на развитие внутриполитических ситуаций

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил. что главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию, сообщает РИА Новости.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — заявил Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Президент России также добавил, обращаясь к участникам встречи, что перед странами СНГ сейчас стоят очень многообразные сложные задачи, но ему очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается.

Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ
© Sputnik.
Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ

Кроме того, президент России напомнил о важности соглашения "Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов безопасности стран — участниц СНГ", которое было подписано 25 лет назад, и выразил уверенность в том, что участники заседания детально обсудят важнейшие вопросы и наметят наиболее перспективные направления сотрудничества.

Напомним, что встреча стран-участниц СНГ и выступление президента России проходит после трагического события — взрыва в петербургском метрополитене, который унес жизни 14 человек, потому на повестке дня обсуждаются вопросы по антитеррористическому сотрудничеству.

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Теги:
наркотрафик, преступность, коррупция, встреча стран-участниц СНГ, Путин, СНГ
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