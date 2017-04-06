В Ростове, у школы, взорвалась бомба замаскированная под фонарик

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В Ростове-на-Дону самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Рано утром мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано СВУ", — заявил собеседник агентства РИА Новости.

По его словам, мужчине оторвало кисть руки, он экстренно госпитализирован. На месте работают полиция и следователи. Выясняется, кто и в каких целях изготовил бомбу.

Другой источник заявлял, что пострадавший – не охранник, а дворник. Инцидент произошел рядом со школой в районе улицы Социалистической.

"В настоящий момент мужчина прооперирован, его жизни ничего не угрожает, после операции он находится в реанимации", —сообщили представителям СМИ в областной больнице скорой медицинской помощи.

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