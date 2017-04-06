В Санкт-Петербурге обнаружили взрывное устройство и гранату

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В результате оперативных мероприятий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, в одной из квартир дома в Невском районе обезврежено взрывное устройство, а у пассажира метро изъяли гранату, сообщают российские СМИ. Выяснилось, что мужчина пытался пронести гранату РГ-42 времен Великой Отечественной войны, но с современным запалом.

© REUTERS/ Anton Vaganov Последние новости следствия по делу о взрыве в Питере

После происшествий задержаны несколько человек. Станция метро "Приморская" открыта.

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а около 50 получили ранения.

Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". По одной из версий, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, имеющий российское гражданство и, возможно, связанный с террористической организацией "ИГ".

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