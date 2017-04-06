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Вход в метро, архивное фото

В Санкт-Петербурге обнаружили взрывное устройство и гранату

© Sputnik/ Владимир Песня
В России
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Тема:
Санкт-Петербург после теракта (1)
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В Санкт-Петербурге после страшного теракта в метро были усилены меры безопасности

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В результате оперативных мероприятий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, в одной из квартир дома в Невском районе обезврежено взрывное устройство, а у пассажира метро изъяли гранату, сообщают российские СМИ. Выяснилось, что мужчина пытался пронести гранату РГ-42 времен Великой Отечественной войны, но с современным запалом.

Машины чрезвычайных служб, полиция и спасатели у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© REUTERS/ Anton Vaganov
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После происшествий задержаны несколько человек. Станция метро "Приморская" открыта. 

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а около 50 получили ранения.

Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". По одной из версий, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, имеющий российское гражданство и, возможно, связанный с террористической организацией "ИГ".

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Тема:
Санкт-Петербург после теракта (1)

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Теги:
метро, взрыв, Санкт-Петербург
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