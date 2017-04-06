КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Запад не спешит объединять с Россией усилия в борьбе с терроризмом, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Виталий Пискарев.

© Sputnik/ Ирина Калашникова Жестокие и кровавые теракты - когда же закончится этот кошмар

В конце февраля депутат Государственной Думы, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Николай Ковалев предложил международной организации создать специальный комитет по борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Однако руководство ассамблеи фактически уклонилось от ответа.

Россия и Европа уже достаточно давно находятся под прицелом террористов, периодически страдая от их атак. Тем не менее такая очевидная вещь, как создание межгосударственного антитеррористического блока, до сих пор не реализована.

"Россия систематически выступает с подобным предложением к странам Запада. Мы готовы поделиться опытом противодействия терроризму и в законотворчестве, и в правоприменении, но зарубежные партнёры не спешат объединять усилия в борьбе с терроризмом", — заявил Василий Пискарёв в интервью "Парламентской газете".

Российский депутат высказал мнение, что в отношении и террористов и их пособников следует применять смертную казнь. Сейчас же по действующим законам и в России, и в ЕС за участие в международных террористических организациях и их финансирование предусмотрены пожизненные сроки.

"Мы террористов вылавливаем, сажаем в тюрьму. Тем не менее получается, что нужно жёстче реагировать", — убеждён депутат.

Последний громкий теракт в России произошел 3 апреля в Санкт-Петербурге. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а около 50 получили ранения.

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Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". По одной из версий, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, имеющий российское гражданство и, возможно, связанный с террористической организацией "ИГ".