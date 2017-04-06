Жизнь после Питера: Путин предложил защищаться вместе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для Sputnik

Владимир Путин призвал страны СНГ вместе бороться с терроризмом и иными угрозами на постсоветском пространстве. Однако готовы ли они к этому?

Враг врага

Трагический теракт в Питере заставил еще раз вспомнить речь Путина на Генассамблее ООН в сентябре 2015 года. Уже тогда российский президент предлагал всему миру отринуть мелочные разногласия и, наконец, объединиться для борьбы с терроризмом. Ведь радикальный исламский терроризм — это угроза для всех стран. И для Европы, которую радикалы считают прибежищем разврата и родиной "крестоносцев".

© Sputnik/ Sergej Wenjawskij Запад не спешит объединять с Россией усилия в борьбе с терроризмом

И для России, которая рассматривается как одна из немногих стран Западного мира, имеющая силу, возможность и политическую волю воевать против терроризма. И для шиитского Ирана, который, по мнению суннитских радикалов, является страной язычников. И для самих суннитских государств (Турции, Саудовской Аравии и других), руководителей которых радикалы вообще не считают легитимными правителями мусульман. Исламское государство (запрещенная в России и ряде стран террористическая организация) не делает исключения даже для иорданского короля Абдаллы II из династии хашимитов (потомков Хашима ибн Абд Манафа, прародителя племени Бану Хашим, к которому относился и пророк Мухаммед).

Проблема в том, что Запад к такому сотрудничеству пока не готов. Ни юридически (Пентагону, например, Конгресс запретил работать с российским Минобороны), ни морально.

В США и ЕС воспринимают Россию не как часть западной цивилизации, а как угрозу ей. Конечно, это не означает, что тут стопроцентно действует принцип "враг моего врага — мой друг", однако факты остаются фактами — действия России по борьбе с терроризмом в Сирии критикуются правительствами стран ЕС и Северной Америки, которые до сих пор делят террористов на рукопожатных и нерукопожатных. Причем статус во многом зависит от того, против кого воюют террористы — против врагов Запада типа Асада или Ирана либо против самих стран ЕС и США.

Кремль, безусловно, разочарован таким подходом, однако опускать руки не собирается. "Мы неоднократно говорили, что испытываем дефицит международного взаимодействия и сотрудничества — не по нашей вине. Но Россия, несмотря на это, намерена твердо продолжать усилия по борьбе с терроризмом", — говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собственно, у России нет иного выхода, ведь терроризм угрожает самому факту существования Российской Федерации.

По-соседски

Пытаясь вести войну наиболее эффективно, Кремль пытается бороться с терроризмом прежде всего на дальних рубежах. В частности, усилить сотрудничество по вопросам безопасности с соседями по евразийскому пространству, у большинства из которых нет никаких политических ограничений на работу с Россией.

"Именно четкое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества", — заявил российский лидер на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Москве.

Если говорить об угрозе терроризма, то потенциальными объектами для нападений являются, по словам Путина, "практически каждая из наших стран". Особенно, конечно, Средняя Азия, где авторитарный характер режимов, серьезные экономические проблемы и отсутствие привлекательной консолидирующей национальной идеи создают идеальные условия для террористических группировок.

"За последнее время выросла террористическая угроза в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, так как основная масса боевиков — выходцев из стран СНГ, как, впрочем, и российских, успели повоевать на стороне запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ и сейчас возвращаются на Родину. Очевидно, после определенного поражения, которое нанесли им в Сирии, боевикам трудно найти прибежище где-либо, кроме стран, чье гражданство они имеют", — считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

А любая террористическая угроза для стран Средней Азии есть и угроза для России. Во-первых, потому, что между нами действует безвизовый режим, и любой террорист из Узбекистана и Таджикистана может проникнуть на территорию России со всеми вытекающими. Во-вторых, мы соседи, и России отнюдь не нужно появление нового Сомали на южных рубежах — одно и так уже есть на восточных. Поэтому Москва крайне заинтересована в реальном и глубоком сотрудничестве со среднеазиатскими коллегами.

Однако Путин брал шире. "Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — отметил российский лидер.

Трудности перевода

И теперь вопрос: готовы ли среднеазиатские страны к такому сотрудничеству, которое предлагает российский президент? И правильно ли все мы понимаем цели этого сотрудничества?

По терроризму вроде как готовы. В частности, находившийся с визитом в России президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал Путина к "очень жестким мерам" по борьбе с терроризмом. Однако уже тут есть серьезное пространство для разночтений. Жесткие меры, безусловно, нужны, но они должны быть избирательны. Все, кто противостоит власти с оружием в руках, убивая мирных жителей ради создания атмосферы страха, достойны максимально жестких мер. Ни о какой дерадикализации тут говорить не приходится — если человек прибегает к террору и убивает гражданских лиц, то у него уже необратимо изменена психика, и он заслуживает лишь пули в лоб.

© REUTERS/ Igor Russak Версия: исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

Однако далеко не все, кто просто противостоит власти, являются террористами. Нередки случаи, когда в странах Средней Азии в ряды экстремистов записывают оппозицию, и под эту сурдинку организуют всеобщее преследование. В этих играх среднеазиатских лидеров Кремль участвовать не будет.

Куда более серьезные препятствия наверняка возникнут в процессе сотрудничества против "других угроз", ведь в этом случае странам региона придется пожертвовать некоторой частью столь ценимого ими суверенитета. Москва рассчитывает на совместную работу с киргизскими властями по разгрому наркокартелей Оша, которые уже интегрировались в органы власти. И на сотрудничество с Таджикистаном по предотвращению транзита афганского героина на север через таджикскую территорию, где уж очень тесна связь между местными генералами и афганскими "бизнесменами". Ждет Москва и понимания от властей Казахстана и Киргизии в вопросе ограничения влияния западных НКО в этих странах.

Пойдут ли они на такие жертвы? В другой ситуации можно было бы уверенно ответить "нет". Однако сейчас под угрозой оказались их власть, поэтому самые дальновидные из среднеазиатских лидеров осознают, что с общими угрозами действительно нужно бороться вместе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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