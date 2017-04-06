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Алексей Пушков

Пушков: возвращение России в ПАСЕ возможно уже в 2018 году

© Sputnik/ Владимир Федоренко
В России
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил СМИ, что возвращение России в ПАСЕ возможно уже в 2018 году

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Европа остается важным элементом российской внешней политики, отметил в интервью российской прессе глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Флаг ЕС, фото из архива
© AP Photo / Gregorio Borgia
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По его словам, взаимодействие с европейскими организациями России необходимо поддерживать, а где возможно, то и развивать.

Пушков отметил, что перемены в позиции европейцев происходят, но необходимо понимать, что, например, в отношениях с такой организацией, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на некоторую трансформацию её подходов, меняется лишь их часть.

"И, к сожалению, далеко не большая. Думаю, что соотношение противников и сторонников диалога с Москвой составляет примерно 30 на 70 или 40 на 60 не в пользу России", — заявил он в интервью "Парламентской газете".

ПАСЕ заблокировала свои отношения с Москвой в апреле 2014 года. Пушков уверен, что таким действием организация "купировала значительную часть своего влияния в Европе".
Парламентарий высказал мнение, что здравая линия на выстраивание полноценных контактов ПАСЕ с Россией укрепится к январю 2018 года.

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© Sputnik/ Александр Натрускин
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"В том, что подобная инициатива появится, сомневаться не приходится — об этом позаботятся украинская, прибалтийские делегации, которых поддержат поляки, шведы и британцы. Вопрос в том, согласятся ли с ними большинство депутатов, позиция которых согласуется с общей линией представляемых ими партий и правительств. Ключевым моментом тут станут санкции Евросоюза — если Брюссель пересмотрит свои взгляды, то можно ожидать и изменения в настроениях соответствующих делегаций", — считает Пушков.

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Теги:
ЕС, Алексей Пушков, Россия
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