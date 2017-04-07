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Россия приостанавливает меморандум с США о предотвращении инцидентов

© Sputnik/ Александр Вильф
В России
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После ударов США по правительственной авиабазе в Сирии, Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Российская сторона приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Российская сторона приняла такое решение в ответ на удары США по правительственной авиабазе в Сирии.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", — говорится в заявлении МИД РФ.

При этом МИД призывал Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действует с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

Турция запросила переговоры с Лавровым и Тиллерсоном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он запросил телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после удара США по сирийской авиабазе, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканала NTV.

"Мы запросили запрос на разговор с Лавровым, собираемся поговорить с Тиллерсоном… Зона безопасности и бесполетной зоны в Сирии всегда были на повестке дня, сейчас их создание стало еще актуальнее. И они должны быть более расширенными", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что Турция поддерживает удар США по сирийской базе и призвал "пресечь возможности для совершения преступлений сирийским режимом, а также юридически наказать виновных".

"Нужно как можно быстрее создать переходное правительство без участия Асада. Из Сирии может начаться новая волна беженцев. Необходимо обеспечить доставку гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются", — добавил он.

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Теги:
приостанавливается, военная акция, меморандум, МИД РФ, Сирия, США, Россия
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