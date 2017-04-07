Сообщения в аккаунте МИД России в Twitter: и нам тоже многое #надоело

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Внешнеполитическое ведомство в своем официальном аккаунте Twitter опубликовало несколько сообщений с фотографиями людей, еды и событий.
"Нам тоже многое надоело", — говорится в подписях к коллажам.
К "надоевшим" политикам попали бывший претендент на пост президента США Хиллари Клинтон, также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший же премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Sputnik Литва.
(4) И нам тоже многое #надоело!:)) #надоел pic.twitter.com/kTjGfuz1ku— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 6 апреля 2017 г.
Компанию им составили американский сенатор Джон Маккейн, бывший помощник президента США по коммуникациям Дженнифер Псаки и картофель фри.
(3) И нам тоже многое #надоело!:)) #надоел pic.twitter.com/3XHJ4tLSjo— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 6 апреля 2017 г.
Кроме того, с надписью "надоело" опубликованы фото яичницы с сосисками и мужчины в ушанке, а также площадь Независимости в Киеве.
(2) И нам тоже многое #надоело!:)) #надоел pic.twitter.com/3SI6fTjYp6— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 6 апреля 2017 г.
В список попали грустный котик Грэмпи и фотография мужчин с оружием на фоне флага ИГ.
(1) И нам тоже многое #надоело!:)) #надоел pic.twitter.com/WcAQj9m4gk— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 6 апреля 2017 г.
Российский МИД нередко привлекает внимание интернет-пользователей нестандартными заявлениями и комментариями.
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