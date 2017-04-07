Сообщения в аккаунте МИД России в Twitter: и нам тоже многое #надоело

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Внешнеполитическое ведомство в своем официальном аккаунте Twitter опубликовало несколько сообщений с фотографиями людей, еды и событий.

"Нам тоже многое надоело", — говорится в подписях к коллажам.

К "надоевшим" политикам попали бывший претендент на пост президента США Хиллари Клинтон, также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший же премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Sputnik Литва.

Компанию им составили американский сенатор Джон Маккейн, бывший помощник президента США по коммуникациям Дженнифер Псаки и картофель фри.

Кроме того, с надписью "надоело" опубликованы фото яичницы с сосисками и мужчины в ушанке, а также площадь Независимости в Киеве.

В список попали грустный котик Грэмпи и фотография мужчин с оружием на фоне флага ИГ.

Российский МИД нередко привлекает внимание интернет-пользователей нестандартными заявлениями и комментариями.

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