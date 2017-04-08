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Михайл Давыдов

Мнение дипломата - что "Тотальный диктант" значит для Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В России
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Глава представительства Россотрудничества в Кишиневе Михаил Давыдов рассказал корреспонденту Sputnik, что "Тотальный диктант" значит для Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Акция "Тотальный диктант" важна для Молдовы так же, как и для других стран, где думают, говорят и пишут по-русски, заявил в субботу корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Михаил Давыдов.

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
"Тотальный диктант" стартовал

В Молдове в субботу в очередной раз состоялась акция "Тотальный диктант", в которой приняли участие несколько сотен жителей Кишинева, Бельц, Тирасполя, Комрата и других городов страны.

"Это уникальный проект, он охватывает весь мир. Он позволяет максимально эффективно донести до каждого важность грамотно писать по-русски, будь русский для человека родным или иностранным языком", — отметил Давыдов.

По его словам, в Молдове к русскому языку всегда относились с большим вниманием и даже сделали его языком межнационального общения.

  • Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе
    Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Актриса Вера Марьянчик
    Актриса Вера Марьянчик
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Актриса Вера Марьянчик и руководитель образовательных проектов РЦНК в Молдове Виктор Костецкий стали одними из тех, кто продиктовал диктант аудитории.
    Актриса Вера Марьянчик и руководитель образовательных проектов РЦНК в Молдове Виктор Костецкий стали одними из тех, кто продиктовал диктант аудитории.
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе

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Теги:
русский язык, Тотальный диктант, Россотрудничество, РЦНК, Михаил Давыдов, Молдова
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