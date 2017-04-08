Мнение дипломата - что "Тотальный диктант" значит для Молдовы

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Акция "Тотальный диктант" важна для Молдовы так же, как и для других стран, где думают, говорят и пишут по-русски, заявил в субботу корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Михаил Давыдов.
В Молдове в субботу в очередной раз состоялась акция "Тотальный диктант", в которой приняли участие несколько сотен жителей Кишинева, Бельц, Тирасполя, Комрата и других городов страны.
"Это уникальный проект, он охватывает весь мир. Он позволяет максимально эффективно донести до каждого важность грамотно писать по-русски, будь русский для человека родным или иностранным языком", — отметил Давыдов.
По его словам, в Молдове к русскому языку всегда относились с большим вниманием и даже сделали его языком межнационального общения.
- Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Актриса Вера Марьянчик© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Актриса Вера Марьянчик и руководитель образовательных проектов РЦНК в Молдове Виктор Костецкий стали одними из тех, кто продиктовал диктант аудитории.© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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