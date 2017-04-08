Георгий Гречко - космонавт, которого знали все

КИШИНЕВ, 8 апр —Sputnik. В возрасте 85 лет ушел из жизни известный космонавт Георгий Гречко. Причиной смерти, по словам его родственников, стала сердечная недостаточность.

Космонавт совершил за свою профессиональную карьеру 3 космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Гречко также участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. С мая 1986 года Георгий Гречко работал в Институте физики биосферы Российской академии наук. А с середины 70-х годов прошлого века до 1990 года Гречко вел популярную телепрограмму "Этот фантастический мир".

Он был главным консультантом фильма режиссёра Павла Арсенова "Лиловый шар" (1987), консультантом фильма режиссёра Бориса Ивченко "Под созвездием близнецов" (1979). Космонавт снялся в фильме "Не послать ли нам гонца?" (1998) в роли самого себя.

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В 1968-1969 годах Гречко входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта ЛуныЛ1/"Зонд" и посадке на неё Л3. Полёты пилотируемых кораблей "Зонд" по лунно-облётной программе были отменены после того, как США совершили первый полёт вокруг Луны на "Аполлоне-8" в декабре 1968 года, а параллельная лунно-посадочная программа (в полёте по которой Гречко должен был оставаться на окололунной орбите, когда командир экипажа высаживался на Луну) также не была реализована.

"Сейчас полеты в космос стали уже обыденностью, мы уже не так пристально следим за каждым запуском пилотируемых кораблей. Но Георгий Гречко был тем космонавтом, которого знала вся страна. Он являлся гордостью России, тем, кто создал ее авторитет, авторитет российской космической области", — сказал в интервью РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По его словам, кончина Гречко — это большая потеря не только для отряда космонавтов, но и для всей России.