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Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik

В этом году у "Тотального диктанта" рекордный урожай отличников

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В России
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Тема:
Тотальный диктант 2017 в Молдове (10)
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В этом году у "Тотального диктанта" рекордный урожай отличников — 10% получили высший балл

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Как сообщила руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, в этом году около 10% (рекордное число) участников написали его на "отлично".

Журналистам также сообщили, что в Новосибирске один из участников диктанта написал его на "пять" шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт предназначен для незрячих и плохо видящих людей. – Ред.).

Михайл Давыдов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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На сайте "Тотального диктанта" организаторы акции напомнили, что свои результаты участники акции смогут найти на портале после 12 апреля, а итоги онлайн-диктантов будут доступны в личных кабинетах уже 10 апреля.

Пройдут онлайн-разборы всех частей текста. 10 апреля в 19:00 по московскому времени пройдет разбор третьей части, этим займется главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов. 11 апреля в 16:00 вторую часть текста разберет председатель Экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева. 12 апреля в 13:30 "работой над ошибками" первой части диктанта будет руководить Людмила Горбунова, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского госуниверситета. Все трое – гуру русского языка и филологических наук.

Портал акции приглашает готовить свои вопросы экспертам.

В 2017 году "Тотальный диктант" вновь расширил свою географию – он собрал около 200 тысяч человек. Образовательная акция прошла в 866 городах 71 страны.

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Тема:
Тотальный диктант 2017 в Молдове (10)
Теги:
отличники, результат, рекорд, "Тотальный диктант"
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