В России правила дорожного движения приведут к европейским стандартам

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов по итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, передает Sputnik Грузия.

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Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве). По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина "зона успокоенного движения". По словам главы экспертного центра Probok.net Александр Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила: на круговых перекрестках обычно происходит два типа аварий — водители врезаются друг в друга, забывая, кто главный на перекрестке, либо автомобили сталкиваются бамперами на небольшой скорости в ожидании заезда на круг. "Правило "на круге — главный" по факту уже давно действует, только реализовано оно с помощью знаков,— отмечает она,— поэтому вряд ли поправки к ПДД создадут дополнительную путаницу".

Что касается идеи ввести "зону успокоенного движения", то, по мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, российские водители к этому нововведению еще не готовы.

"Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать".

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