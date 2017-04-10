00:58 11 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие новой выделенной полосы в центре Москвы

В России правила дорожного движения приведут к европейским стандартам

© Sputnik/ Илья Питалев
В России
Получить короткую ссылку
19 0 0

В Российской Федерации скоро могут внести коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), приближающие их к общеевропейским стандартам

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов по итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, передает Sputnik Грузия.

За рулем
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
С 1 февраля вырастут штрафы за нарушение ПДД: что надо знать водителям

Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве). По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина "зона успокоенного движения". По словам главы экспертного центра Probok.net Александр Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.

Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
"Держи карман шире": новые штрафы за нарушение ПДД в Молдове

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила: на круговых перекрестках обычно происходит два типа аварий — водители врезаются друг в друга, забывая, кто главный на перекрестке, либо автомобили сталкиваются бамперами на небольшой скорости в ожидании заезда на круг. "Правило "на круге — главный" по факту уже давно действует, только реализовано оно с помощью знаков,— отмечает она,— поэтому вряд ли поправки к ПДД создадут дополнительную путаницу".

Что касается идеи ввести "зону успокоенного движения", то, по мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, российские водители к этому нововведению еще не готовы.

"Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
европейские стандарты, ПДД, Минтранс РФ, МВД, Игорь Шувалов, Россия
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Триумф рок-н-ролла в Кишиневе
Ночные Снайперы и Диана Арбенина в Кишиневе: триумф рок-н-ролла
Рошаль призвал врачей Молдовы и России к обмену опытом
Рошаль призвал врачей Молдовы и России к обмену опытом
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.