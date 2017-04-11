Сегодня в соцсетях проходит акция "читаем Евтушенко"

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В день прощания с выдающимся поэтом Евгением Евтушенко 11 апреля запускается в социальных сетях акция #читаем Евтушенко. Организатор — просветительский проект актера Анатолия Белого "Кинопоэзия" совместно с Библиотеками Москвы.

Вместе с уходом Евгения Евтушенко ушла эпоха, которую никогда не вернуть>>>

В акции принимают участие актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Максим Виторган, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова, Максим Матвеев.

"Акция #читаем Евтушенко даст возможность не только услышать, но и "увидеть" поэзию, по-новому воспринять стихи Евтушенко", — считают в пресс-службе проекта.

В одном из своих интервью поэт говорил, что именно тогда, когда кажется, что нечто прекрасное может уйти навсегда, надо сделать все, чтобы его вернуть, поэзия должна вернуться к людям, потому что люди затосковали по ней.

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"Уход Евгения Евтушенко, последнего великого шестидесятника, знаменует собой конец целой эпохи нашей культуры. Поэт ушел, но остались его стихи, и в них он жив", — сказал накануне старта акции Белый, которого цитирует РИА Новости. — У нас возникла острая душевная потребность отдать дань памяти Евгению Александровичу. Вместе с Библиотеками Москвы "Кинопоэзия" создала мини-фильмы, в которых принимают участие актеры нового поколения. 11 апреля в день прощания с поэтом мы запускаем акцию #читаем Евтушенко в Сети и надеемся, что к нам присоединится огромная аудитория интернет-пользователей".

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"Кинопоэзия" — просветительский и образовательный проект актера Анатолия Белого. Его цель — пробудить любовь к поэзии у широкой публики и сделать это при помощи кино. Проект открыл новый для кинематографа жанр, родившийся на стыке двух видов искусств — поэзии и кино. В основе каждого фильма — поэтическое произведение.

© Сollage by RIA Novosti. Жизненный путь Евгения Евтушенко

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