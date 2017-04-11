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В Кремле и на трех космодромах покажут фильм о космосе

© Sputnik/ Youri Artamonov
В России
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Тема:
День космонавтики 2017 (18)
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Картину "Время первых" ко Дню космонавтики увидят на трех космодромах и в Кремле

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Драму "Время первых" покажут инженерам-ракетчикам на космодроме Восточный, строящемся в Амурской области, а также на Байконуре, Плесецке и в Кремле.

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Лента была основана на реальной истории полета корабля "Восход-2", во время которого был осуществлен первый в истории выход корабля в открытый космос.

В российский прокат фильм выйдет 6 апреля.

А.Леонов
© RIA Novosti. Dmitri Korobeinikov
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"Выход фильма "Время первых" приурочен к празднованию Дня авиации и космонавтики. Показы кинокартины с 8 по 12 апреля запланированы на космодромах Байконур, Восточный, Плесецк. В День авиации и космонавтики фильм будет демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце представителям предприятий и организаций, входящим в состав государственной корпорации "Роскосмос", внесшей значительный вклад в создание кинокартины", — говорится в сообщении Роскосмоса, которое цитирует РИА Новости.

В создании картины на всех этапах — от разработки сценария до выпуска фильма на экраны — принимал непосредственное участие дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В фильме воссоздан героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года.

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Тема:
День космонавтики 2017 (18)

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Теги:
"Время первых", драма, показ, премьера, "Роскосмос", Космос, Кремль, Байконур, Наука и технологии
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