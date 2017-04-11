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Заседание Совета Федерации РФ

Сирийские депутаты выступят в российском парламенте

© Sputnik/ Владимир Федоренко
В России
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Сирийские парламентарии выступят 12 апреля в Совете Федерации в Москве

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В России Палата регионов рассмотрит обращение палаты в связи с применением военной силы США в отношении Сирийской арабской республики.

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Проект обращения будет готов к среде, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которого цитирует "Парламентская газета".

Международный комитет Совета Федерации подготовил проект обращения в связи с авиаударами США по авиабазе Шайрат в Сирии. В частности, указывается, что палата настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств американских авиаударов. Инстанцией, осуществляющей расследование, должен быть Совбез ООН или уполномоченные им организации.

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Косачев охарактеризовал как чрезвычайное событие тот факт, что США без санкций Совбеза ООН и каких-то других оснований нанесли удар по аэродрому в провинции Идлиб. Основание того, что силы Башара Асада причастны к химической атаке, имевшей место в Сирии, не выдерживает критики, считает сенатор.

"В эти дни в Москве будет находиться делегация парламентариев Сирии, которые выступят на пленарном заседании 12 апреля", — отметил Косачев.

В проекте обращения Совета Федерации высказывается глубокое возмущение и разочарование действиями США. Российские сенаторы убеждены в том, что эти атаки стали ударом по мирному процессу в Сирии, идущему в Астане и Женеве, и по тем силам, которые ведут борьбу с международным терроризмом. В проекте обращения указывается, что в Совете Федерации убеждены — действия США не должны остаться без жёсткой оценки международного сообщества.

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Также российские сенаторы подчёркивают свою солидарность с парламентом Сирии и выказывают готовность продолжать усилия в рамках межпарламентской дипломатии по сирийскому урегулированию. И призывают парламенты мира решительно осудить противоправные действия США против Сирии.

Между тем работа над окончательным текстом обращения продлится до завтрашнего дня. Сенаторы профильного комитета поддержали замечание коллеги Владимира Лукина, который предложил включить в заявление пункт о том, что РФ является активным сторонником соглашения о неприменении оружия массового поражения.

"Мы видим и знаем, что США неоднократно на базе сомнительных или прямо ложных обвинений принимали решения, которые они сами после признавали необоснованными", — отметил Лукин.

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Теги:
авиаудары, выступление, депутаты, Совет Федерации, Сирия, Москва, США, Россия
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