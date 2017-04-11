В России взялись за соцсети на законодательном уровне

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Законопроект, регулирующий деятельность социальных сетей и пользование ими в России, внесён на рассмотрение в Государственную Думу России.

Автором документа стал член думского Комитета Государственной Думы по международным делам Виталий Милонов, сообщает "Парламентская газета".

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Проект вводит в законодательство понятия "социальная сеть", "пользователь", "владелец социальной сети", "сообщество в социальной сети" и другие. Пользователем соцсети признаётся "физическое лицо вне зависимости от гражданства, достигшее возраста 14 лет и заключившее с владельцем социальной сети пользовательское соглашение путём регистрации в данной социальной сети".

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Отмечается, что регистрация должна осуществляться под настоящим именем и фамилией физического лица. Регистрация под псевдонимом не допускается, как и наличие у одного физлица нескольких страниц в одной соцсети.

В документе также прописываются принципы правового регулирования отношений в сфере социальных сетей, права и обязанности пользователей и владельцев, действующие в их отношении запреты и ограничения. Законопроектом устанавливается приоритет обеспечения безопасности РФ, прав и свобод человека и гражданина и законности в отношениях между пользователями. Также предусматривается добровольность пользования социальными сетями.

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Кроме того, проектом закона вводятся основы регулирования отдельных видов в социальных сетях, в том числе рекламы и торговой деятельности. Запрещается реклама оказания оккультно-магических услуг и услуг народной медицины, курительных смесей и биоактивных добавок. Не допускается также продажа товаров дистанционным способом с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет.

Вместе с тем Милонов в обеспечение деятельности инициированного им федерального закона предложил внести поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные акты. Так депутат предложил изменить статью 57 ТК РФ. В новой редакции будет указано, что в трудовом договоре в качестве дополнительного условия может указываться пункт об ограничении или полном запрете пользования соцсетями в рабочее время. Более того, пользоваться социальными сетями в служебное время будет запрещено госслужащим.

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Также законопроектом за нарушение правил торговли и рекламы в соцсетях предусматриваются штрафы от тысячи до трёхсот тысяч рублей в зависимости от вида правонарушения.

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"Принятие проекта необходимо в виду отсутствия законодательного регулирования деятельности в социальных сетях. Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится лёгкой добычей для различного рода мошенников", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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