Гражданин Молдовы разбился на мотоцикле под Санкт-Петербургом

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы разбился в ДТП в Ленинградской области.
Как сообщают в среду российские СМИ, трагедия произошла во вторник днем в городе Ломоносове.
Наш соотечественник, 1987 года рождения, управлял мотоциклом. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Megane. За рулем автомашины находился гражданин республики Беларусь 1990 года рождения.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.
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