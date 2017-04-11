Гражданин Молдовы разбился на мотоцикле под Санкт-Петербургом

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы разбился в ДТП в Ленинградской области.

Как сообщают в среду российские СМИ, трагедия произошла во вторник днем в городе Ломоносове.

Наш соотечественник, 1987 года рождения, управлял мотоциклом. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Megane. За рулем автомашины находился гражданин республики Беларусь 1990 года рождения.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

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