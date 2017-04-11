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Рекс Тиллерсон

Политолог: после удара по Сирии Тиллерсона ожидает холодный прием

© Sputnik/ Владимир Астапкович
В России
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После ракетного удара США по сирийскому аэродрому Шайрат двустороннее отношения Москвы и Вашингтона определенное время не будут развиваться - потеряны возможности договориться, уходит время, отметил политолог Андрей Сушенцов

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. В Россию прибывает Рекс Тиллерсон — впервые в статусе государственного секретаря США, и на этот раз в Москве его ожидает холодный прием. Так считает руководитель агентства "Внешняя политика", программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

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Визит Тиллерсона состоится после ракетного удара, который США нанесли по сирийскому аэродрому Шайрат, обвинив сирийские власти в химической атаке на население провинции Идлиб. Поездка главы госдепа состоится сразу после встречи глав МИД "Большой семерки". Ожидалось, что после встречи может быть принято решение о возможных новых санкциях в отношении РФ, но оно так и не состоялось.

"Если бы удара по сирийской авиабазе не было, диалог был бы совсем на другом уровне. Тиллерсона ожидает холодный прием, — заявил Сушенцов Sputnik. — Не думаю, что в обозримом будущем Россия и США смогут договориться о чем-то весомом. По сути двусторонние отношения снова отброшены назад — потеряно время, потеряны возможности договориться".

Политолог подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп сегодня использует внешнюю политику для решения внутриполитических проблем. А это очень плохая платформа для любых переговоров.

"Для администрации Трампа внешняя политика носит второстепенный характер. Главное — как обстоят дела внутри страны. Эксперты ожидали, что рано или поздно, возможно, к концу лета, станет понятно, удалось ли Трампу наладить взаимодействие с Конгрессом, чтобы продвигать свои инициативы. Тогда он смог бы подойти к вопросам внешней политики более взвешенно. Но сейчас он использует внешнюю политику как инструмент для решения проблем внутри страны", — объяснил Сушенцов.

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"В случае победы Клинтон отношения России и США находились бы на стабильно негативном уровне, как при Бараке Обаме. Но ближайшие четыре года эти отношения оставались бы предсказуемыми, — отметил политолог. — Победа Трампа привнесла в них неопределенность. С одной стороны, появилась возможность обсудить разногласия, но, с другой стороны, непонятно, насколько эти переговоры могут быть успешными".

В первые месяцы после избрания Дональда Трампа двусторонние отношения фактически оказались парализованными, отметил Сушенцов.

Оппозиция в Конгрессе и в судах начала использовать слухи о связях Трампа с Москвой, чтобы саботировать его президентство. Таким образом, сам президент тоже оказался парализованным по внутриполитическим причинам. В этой ситуации даже начало какой-либо дискуссии с Москвой было невозможным — политические оппоненты везде искали так называемый российский след.

"Часть команды Трампа посоветовала ему пойти на резкий разрыв с Россией, чтобы выйти из внутриполитического кризиса. Это может выглядеть как демонстрация силы. В действительности это крайне деструктивный шаг, который изначально перечеркивает то, что могло бы стать предметом переговоров между Россией и США, в том числе по Сирии", — заключил политолог.

Визит Рекса Тиллерсона в Москву состоится 11-12 апреля. Госсекретарь США обсудит с российским руководством ситуацию в Сирии. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря. До этого они встречались 16 февраля на полях совещания глав МИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.

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Теги:
ракетный удар, санкции, визит, Сушенцов, Рекс Тиллерсон, Трамп, Сирия, США, Россия
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