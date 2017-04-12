Россия вслед за Казахстаном готова отбирать гражданство у террористов

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал решение главы Казахстана Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов. Путин отметил, что по Конституции отбирать гражданство нельзя, но по закону можно отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства.

"В соответствии с российской конституцией лишать гражданства нельзя. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время", — сказал Путин российским СМИ.

Ранее Нурсултан Назарбаев сообщил, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) в Казахстане будут лишать гражданства.

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