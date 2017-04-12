У российских учителей появятся свои экзамены

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Система образования в России нуждается в реформах. Многие родители не довольны положением дел в отрасли. Чтобы изменить эту ситуацию, в России создаётся единая система оценки качества образования. Её важным элементом станет новая модель аттестации педагогов, которая сейчас разрабатывается в Рособрнадзоре, сообщает "Парламентская газета".
Предметника проверят на знания дисциплины
Сегодня в систему оценки качества образования учащихся входят единый госэкзамен, государственная итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования. Об аттестации учителей эксперты говорят аккуратно. Безусловно, есть школы, качество образования в которых позволяет родителям не прибегать к услугам репетиторов.
"Потому что там семьи довольны качеством знаний своих детей, а педагоги работают добросовестно и даже бесплатно по собственной инициативе занимаются с отстающими после уроков", — рассказал в пресс-центре "Парламентской газеты" заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Но есть и другие случаи, когда большинство учеников в классе не успевает по определённому предмету, а педагог на родительском собрании намекает на необходимость дополнительных занятий — разумеется, платных. После месяца таких уроков оценки класса стабильно повышаются. Проследить за этим очень трудно, однако некоторые механизмы всё же есть.
"Сегодня мы стоим на пороге формирования единой системы оценки качества образования. Так, Всероссийские проверочные работы (обязательные для учащихся 4-8-х классов — прим.ред.) оценивают не только учащихся, но и учителей. Все результаты заносятся в базу — по каждой школе и классу у нас есть статистика, итоги легко сравнить", — продолжил Музаев.
Кроме того, в рамках системы "учительского роста" в Рособрнадзоре разрабатывают новую модель аттестации педагогов. В этой работе принимают участие сами учителя — создаются контрольно-измерительные материалы, включающие блоки по знанию предмета, психологии, педагогической науки.
"Любой педагог должен будет проходить аттестацию раз в четыре года", — пояснил чиновник.
В пилотном режиме проект будет опробован в десяти регионах, причём если учитель не пройдёт аттестацию, Рособрнадзор не предлагает тут же наказывать предметника. Он должен быть направлен в институт повышения качества образования.
По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, инициатива полностью оправдана — родители должны понимать, что имеют право требовать высокое качество знаний у школьников.
"В целом система подготовки детей к сдаче ЕГЭ должна стать открытой и прозрачной и оставаться в рамках правового поля", — отмечает сенатор.
Репетиторов хотят вывести из тени
Однако пока с "прозрачностью" есть проблемы. Рынок репетиторских услуг только по подготовке к сдаче единого госэкзамена в Москве оценивается в 30 миллиардов рублей.
"Договоры при обращении к репетиторам сегодня никто не составляет, ответственность преподавателя не прописана, соответственно родители даже не могут воспользоваться законом о защите прав потребителей в случае возможных нарушений", — описал ситуацию председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППУ) Виктор Панин.
Он предлагает выводить учителей, дающих частные уроки, из тени — это выгодно не только школьникам и их родителям, но и государству. Ежегодно российский бюджет теряет огромные суммы.
Важно и другое: в головы родителей и школьников буквально "закладывается" идея о том, что без репетиторов подготовиться к экзаменам невозможно.
"Если говорить о московских школах, то у них, несомненно, есть все ресурсы, которые позволяют качественно и полноценно подготовить ребёнка к поступлению в любой российский вуз", — пояснил председатель Комиссии Московской городской думы по образованию Антон Молев.
Речь идёт в первую очередь о достаточном финансовом обеспечении, хорошо оснащённой материально-технической базе школ, использовании современных IT-технологий в образовательном процессе, а также о высоком кадровом потенциале.
— Наконец, специфика региона заключается и в развитой "академической свободе", которая позволяет выстроить учебный план в течение всего срока обучения таким образом, чтобы были учтены все потребности и склонности ребёнка. Как итог мы имеем эффективную подготовку к ЕГЭ, — сообщил парламентарий.
Естественно, не все московские школы делают это одинаково хорошо. Однако топ-300 городских школ — то есть примерно половина от общего числа школ в Москве — успешно с этой задачей справляются.
Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что традиция подготовки к ЕГЭ и вообще к любым экзаменам всегда связана с активным участием родителей в этом процессе.
"По их мнению, если ты не вложил в ребёнка всё, что можно было, не воспользовался всеми доступными возможностями, значит и недостаточно позаботился о нём", — говорит Молев, который считает, что сегодня стало принято нанимать репетиров.
"На мой взгляд, такой подход сегодня — уже некий рудимент прошлого, во всяком случае в Москве", — отметил он.
Другое дело, что должно пройти ещё много времени, чтобы родители стали воспринимать репетиторство как избыточную финансовую нагрузку. В этом может помочь в том числе и работа в области профессиональной ориентации. В Москве, к примеру, сейчас создаётся комплекс предпрофессиональных классов, существует практика предпрофессиональных экзаменов, которые организуют совместно с вузами.
Кроме того, Панин предлагает вести активную просветительскую работу с родителями, чтобы они понимали: сегодня в школах достаточно опытных педагогов, которые и без репетиторов могут подготовить школьника к сдаче экзамена. Наконец, в Рособрнадзоре просят не забывать и о том, что большинство «стобалльников» добились высоких результатов самостоятельно, без помощи частных уроков — их успехи объясняются самообразованием.
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