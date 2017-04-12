У российских учителей появятся свои экзамены

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Система образования в России нуждается в реформах. Многие родители не довольны положением дел в отрасли. Чтобы изменить эту ситуацию, в России создаётся единая система оценки качества образования. Её важным элементом станет новая модель аттестации педагогов, которая сейчас разрабатывается в Рособрнадзоре, сообщает "Парламентская газета".

Предметника проверят на знания дисциплины

Сегодня в систему оценки качества образования учащихся входят единый госэкзамен, государственная итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования. Об аттестации учителей эксперты говорят аккуратно. Безусловно, есть школы, качество образования в которых позволяет родителям не прибегать к услугам репетиторов.

"Потому что там семьи довольны качеством знаний своих детей, а педагоги работают добросовестно и даже бесплатно по собственной инициативе занимаются с отстающими после уроков", — рассказал в пресс-центре "Парламентской газеты" заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Но есть и другие случаи, когда большинство учеников в классе не успевает по определённому предмету, а педагог на родительском собрании намекает на необходимость дополнительных занятий — разумеется, платных. После месяца таких уроков оценки класса стабильно повышаются. Проследить за этим очень трудно, однако некоторые механизмы всё же есть.

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"Сегодня мы стоим на пороге формирования единой системы оценки качества образования. Так, Всероссийские проверочные работы (обязательные для учащихся 4-8-х классов — прим.ред.) оценивают не только учащихся, но и учителей. Все результаты заносятся в базу — по каждой школе и классу у нас есть статистика, итоги легко сравнить", — продолжил Музаев.

Кроме того, в рамках системы "учительского роста" в Рособрнадзоре разрабатывают новую модель аттестации педагогов. В этой работе принимают участие сами учителя — создаются контрольно-измерительные материалы, включающие блоки по знанию предмета, психологии, педагогической науки.

"Любой педагог должен будет проходить аттестацию раз в четыре года", — пояснил чиновник.

В пилотном режиме проект будет опробован в десяти регионах, причём если учитель не пройдёт аттестацию, Рособрнадзор не предлагает тут же наказывать предметника. Он должен быть направлен в институт повышения качества образования.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, инициатива полностью оправдана — родители должны понимать, что имеют право требовать высокое качество знаний у школьников.

"В целом система подготовки детей к сдаче ЕГЭ должна стать открытой и прозрачной и оставаться в рамках правового поля", — отмечает сенатор.

Репетиторов хотят вывести из тени

Однако пока с "прозрачностью" есть проблемы. Рынок репетиторских услуг только по подготовке к сдаче единого госэкзамена в Москве оценивается в 30 миллиардов рублей.

"Договоры при обращении к репетиторам сегодня никто не составляет, ответственность преподавателя не прописана, соответственно родители даже не могут воспользоваться законом о защите прав потребителей в случае возможных нарушений", — описал ситуацию председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППУ) Виктор Панин.

Он предлагает выводить учителей, дающих частные уроки, из тени — это выгодно не только школьникам и их родителям, но и государству. Ежегодно российский бюджет теряет огромные суммы.

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Важно и другое: в головы родителей и школьников буквально "закладывается" идея о том, что без репетиторов подготовиться к экзаменам невозможно.

"Если говорить о московских школах, то у них, несомненно, есть все ресурсы, которые позволяют качественно и полноценно подготовить ребёнка к поступлению в любой российский вуз", — пояснил председатель Комиссии Московской городской думы по образованию Антон Молев.

Речь идёт в первую очередь о достаточном финансовом обеспечении, хорошо оснащённой материально-технической базе школ, использовании современных IT-технологий в образовательном процессе, а также о высоком кадровом потенциале.

— Наконец, специфика региона заключается и в развитой "академической свободе", которая позволяет выстроить учебный план в течение всего срока обучения таким образом, чтобы были учтены все потребности и склонности ребёнка. Как итог мы имеем эффективную подготовку к ЕГЭ, — сообщил парламентарий.

Естественно, не все московские школы делают это одинаково хорошо. Однако топ-300 городских школ — то есть примерно половина от общего числа школ в Москве — успешно с этой задачей справляются.

Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что традиция подготовки к ЕГЭ и вообще к любым экзаменам всегда связана с активным участием родителей в этом процессе.

"По их мнению, если ты не вложил в ребёнка всё, что можно было, не воспользовался всеми доступными возможностями, значит и недостаточно позаботился о нём", — говорит Молев, который считает, что сегодня стало принято нанимать репетиров.

"На мой взгляд, такой подход сегодня — уже некий рудимент прошлого, во всяком случае в Москве", — отметил он.

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Другое дело, что должно пройти ещё много времени, чтобы родители стали воспринимать репетиторство как избыточную финансовую нагрузку. В этом может помочь в том числе и работа в области профессиональной ориентации. В Москве, к примеру, сейчас создаётся комплекс предпрофессиональных классов, существует практика предпрофессиональных экзаменов, которые организуют совместно с вузами.

Кроме того, Панин предлагает вести активную просветительскую работу с родителями, чтобы они понимали: сегодня в школах достаточно опытных педагогов, которые и без репетиторов могут подготовить школьника к сдаче экзамена. Наконец, в Рособрнадзоре просят не забывать и о том, что большинство «стобалльников» добились высоких результатов самостоятельно, без помощи частных уроков — их успехи объясняются самообразованием.

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