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Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона

Лавров и Тиллерсон обсудили в Москве проблемы вокруг Сирии и Украины

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Москве проблемы вокруг Сирии и Украины

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Москве проблемы вокруг Сирии, Украины, КНДР, а также вопросы двусторонних отношений.

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Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву "выбирать" между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.

На пресс-конференции Лавров отметил, что "переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам".

"Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом", — сказал Лавров.

При этом, по словам министра, Москва видит попытки помешать сотрудничеству двух стран и обострить конфронтацию.

Глава МИД России добавил, что, по его мнению, "и в США, и в России есть достаточно здравых людей, которые смогут отделить зерна от плевел, и которые смогут все-таки руководствоваться коренными, неконъюнктурными интересами наших народов, наших стран и всего международного сообщества".

По словам Лаврова они с Тиллерсоном обсудили инцидент с химической атакой в Идлибе, и глава МИД России, по его словам, увидел готовность США поддержать международное расследование этих событий.

Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что удар американских сил по Идлибу был обоснован, аргументировав это фактами, которые у США, по его словам, имеются.

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Теги:
Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон, Сирия, США, Россия
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