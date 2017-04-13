Это шокирует: какую угрозу несут анонимные сим-карты

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Валентина Матвиенко поручила заместителю председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой взять на контроль разработку проекта федерального закона, запрещающего российским компаниям сотовой связи выдавать сим-карты через посредников, отмечает "Парламентская газета".

Закон о запрете продажи сим-карт без паспортов принят, но он фактически не работает, считает спикер Совета Федерации.

"Сим-карты как продавали на рынках, вокзалах, автостоянках, так и продолжают продавать. — констатировала Матвиенко. — Недавний теракт в Санкт-Петербурге показал, что пособники террористов и террористы пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке. Это затрудняет работу органов следствия, специальных служб".

В связи с этим, говорит спикер палаты регионов, нужны соответствующие изменения в законодательство, чтобы закрыть в нем существующие бреши. К решению этого вопроса будут подключены МВД России, органы безопасности, операторы сотовой связи.

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"А наших коллег из Государственной Думы мы попросим рассмотреть проект соответствующего закона в ускоренном порядке", — заключила Валентина Матвиенко.

Людмила Бокова в течение двух недель проинформирует Совет Федерации о ходе работы над законом. Через месяц документ внесут на рассмотрение Госдумы.

"Левые сим-карты могут использоваться не только для переговоров членов различных террористических групп, — пояснил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. — Мобильные телефоны служат в качестве инструмента для подрыва самодельных взрывных устройств. По нашим данным, методические материалы для создания такого рода устройств масштабно распространялись международными террористическими организациями".

Обезличенные сим-карты популярны и в среде разного рода мошенников.

"Многие граждане столкнулись с тем, что им звонили какие-то люди, рассказывали о том, что их родственникам угрожает опасность и вымогали крупные суммы", — напомнил Григорьев.

Попадаются на крючок мошенников и те, кто купил анонимную карту "по запас", на всякий случай. Ежегодно злоумышленники списывают со счетов "запасливых" граждан до 10 миллиардов рублей. Среди схем относительно честного отъёма денег у населения лидирует такая: проданный с рук телефонный номер незадачливый приобретатель привязывает к своей банковской карте. В нужный для злоумышленника момент сим-карта блокируется, а выпотрошить чужой счёт — это уже дело техники.

А как у них?

Ещё лет пять назад сим-карты без указания персональных данных можно было купить практически в любой европейской стране. Однако после серии терактов "сотовая политика" входящих в Евросоюз государств кардинально изменилась.

Например, в Германии на законодательном уровне полностью запрещена продажа предоплаченных сим-карт без предъявления паспорта. Отныне все, без исключения, стартовые телеком-пакеты в стране должны быть зарегистрированы. К ним относятся и предоплаченные контракты виртуальных операторов связи (MVNO), имеющие ряд ограничений по использованию.

В Польше с 2016 года операторы сотовой связи обязаны собирать персональные данные обо всех гражданах, которые пользуются мобильной связью. В частности, при продаже сим-карты оператору необходимо получить имя, фамилию, номер PESEL (идентификационный номер) и подпись подключаемого абонента. Анонимность не позволили сохранить даже тем пользователям симок, которые приобрели их до вступления в силу новых требований закона. Таких пользователей обязали "подтвердиться" у оператора связи до конца января 2017. Тем, кто сделать это не захотел, сим-карты деактивировали. Правда, при этом польские операторы жалуются, что у них нет технических возможностей проверить, действительно ли сим-картой пользуется человек, на которого она зарегистрирована. А в стране, по утверждению экспертов, появился новый сектор рынка сотовой связи — сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Тот факт, что именно анонимные предоплаченные сим-карты использовались террористами при подготовке атак в Париже в ноябре 2015 года, признали и власти Франции. После этого в стране также были введены требования о предъявлении документов, удостоверяющих личность, при покупке сим-карт.

В Бельгии аналогичные требования к операторам сотовой связи появились после теракта 2016 года. Принятый в спешном порядке закон предписал, что все сим-карты страны должны быть зарегистрированы в специальном реестре с обязательным указанием национального регистрационного номера их владельца — электронного кода его паспорта. Правда, отдельные бельгийские операторы до сих пор время от времени раздают туристам предоплаченные симки, не требуя предъявить удостоверение личности. Но обольщаться не стоит: баланс подобных сим-карт минимален, а для того чтобы пополнить его в дальнейшем, нужно представить персональные данные.

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В Чехии торговля анонимными сим-картами также запрещена, однако усилия тех, кто готов потратить время на поиски "серой" симки, всё же будут вознаграждены — купить их можно в некоторых вьетнамских палатках. Такие карты можно даже пополнить без предоставления персональных данных. Минус лишь в том, что если симка будет утеряна, восстановить номер уже не удастся.

Власти Китая борьбу с анонимными сим-картами ведут с 2015 года. В ходе развёрнутой кампании в стране идёт разъяснительная работа с населением. В частности, людям аргументированно доказывают, что именно "серые" симки нередко используются для совершения преступлений, распространения информации порнографического содержания, телефонного мошенничества, организации и осуществления террористической деятельности.

А вот в США продажа анонимных предоплаченных сим-карт законом не запрещена.

Продать их могут автоматы, установленные в аэропортах, вокзалах и торговых центрах. Вот только оплата в этих агрегатах производится банковской картой, что явно нарушает анонимность покупателя. Хотя эксперты указывают на то, что даже такая хитрость не всегда позволяет идентифицировать пользователя.

При этом попытка ограничить свободный оборот незарегистрированных симок в стране всё же принималась. Ещё в 2010 году, после того как ФБР обнаружило, что экстремисты задействовали предоплаченные сим-карты для подготовки терактов, в том числе на Таймс-сквер, группа сенаторов предложила ограничить оборот "безликих" симок. Однако поддержки эта инициатива не встретила.

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