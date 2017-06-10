Топ-3 молдавских семей, ставших русскими дворянами

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Российский историк Евгений Пчелов приводит сведения об известных аристократических семьях Молдовы.

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Маврокордато

Этот род — греческого происхождения, принадлежит к числу фанариотских семей. Предок князей Маврокордато — константинопольский купец Николай Маврокордато, живший в первой четверти XVII в. Его сын Александр, будучи турецким посланником в Вене, в 1698 году получил от султана титул молдавского князя. В свою очередь его сын Николай, внуки Иоанн и Константин и правнук Александр в XVIII веке были господарями Валахии и Молдовы.

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Впоследствии Александр бежал в Россию и был принят Екатериной II. Ему принадлежит первый проект освобождения Греции от турецкого владычества — идея, которую поддерживала российская императрица. В 1851 и 1875 годах титул молдавских князей был признан за родом Маврокордато в России. Князь Дмитрий Георгиевич Маврокордато (1849-1917) служил на флоте, капитан 2-го ранга, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в последствии —генерал-майор флота.

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Его сын Георгий Дмитриевич (1881-1934) был секретарем российского посольства в Будапеште, после революции жил в Югославии. Второй сын Дмитрия Маврокордато, Николай Дмитриевич (1889-1918) служил на флоте, участник Первой мировой войны, был убит в Архангельске в годы революции.

Ипсиланти

Род Ипсиланти берет свое начало в XV веке. В 1807 года после казни турками Александра Ипсиланти (1726-1807), бывшего в разные годы господарем Валахии и Молдовы, его сын Константин, который также в разные годы занимал престолы обоих княжеств, эмигрировал в Россию. Его сыновья поступили на русскую военную службу. Александр (младший) участвовал в Отечественной войне 1812 года, был адъютантом Александра I, в 1817 году стал генерал-майором. Он возглавил тайное общество гетеристов и вместе с братьями и соратниками по борьбе в 1821 году начал в Молдове восстание против Турции, которое переросло затем в Греческую освободительную революцию.

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Александр Ипсиланти, несмотря на то, что официальные круги России не поддержали его, стал настоящим героем русской молодежи и одной из самых известных в России личностей первой половины XIX века.

Гика

Потомки валашских и молдавских господарей из рода Гика, албанского происхождения, также оказались связанными с Россией. Княгиня Елена Михайловна Гика, племянница молдавского господаря Григория Гики, была замужем за генерал-лейтенантом князем Александром Александровичем Кольцовым-Масальским, жила в Европе. Под псевдонимом Comtesse Dora d'Istria она приобрела известность как писательница в основном на французском языке. Ей, в частности, принадлежит книга "Gli Albanesi in Rumenia", повествующая об истории рода князей Гика.

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