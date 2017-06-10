Мужчина в Подмосковье открыл огонь по прохожим - есть жертвы

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Мужчина открыл огонь по прохожим в Подмосковном поселке, в результате чего пострадали два, погиб один человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Елена Фокина.

"Женщина, пострадавшая во время стрельбы, умерла в больнице. Ее муж находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики", — сказала она.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области, мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

"По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

"Проводится весь комплекс необходимых мероприятий направленных на задержание злоумышленника", — добавили в полиции.

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