При штурме дома в Кратово ранен боец ОМОНа

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Сотрудники полиции установили местоположение стрелка, принимаются все меры для его обезвреживания, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео, опубликованном РЕН ТВ, раненый боец ОМОНа говорит, что в его сторону бросили гранату.

Место происшествия в Кратово начали осматривать криминалисты и следователи.

​Дом стрелка горит по всей площади, но пожарные подразделения пока не пропускают на место проведения спецоперации.

© Sputnik/ Максим Блинов Ситуация в поселке Кратово Московской области

"Кратовский стрелок" оказался бывшим сотрудником МЧС.

Мужчину зовут Игорь Зенков.

"Кратовский стрелок" часто ссорился с соседями. Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы загораживал ему солнце на участке.

"Жители поселка рассказывают, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями", — сказал источник в правоохранительных органах.

"Дело возбуждено по трем составам — статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.

© Sputnik/ Максим Блинов Ситуация в поселке Кратово Московской области

В субботу житель деревни Кратово в Подмосковье забаррикадировался у себя в доме и стал стрелять по людям. В результате погибли четыре человека. Стрелок сбежал из дома в лес.

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