При штурме дома в Кратово ранен боец ОМОНа

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Сотрудники полиции установили местоположение стрелка, принимаются все меры для его обезвреживания, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На видео, опубликованном РЕН ТВ, раненый боец ОМОНа говорит, что в его сторону бросили гранату.
Место происшествия в Кратово начали осматривать криминалисты и следователи.
Стрелок из #Кратово перед уходом поджег свой дом. Съемки с квадрокоптера https://t.co/VDnsziWSWb pic.twitter.com/3AAUQTwSZ8— Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.
Дом стрелка горит по всей площади, но пожарные подразделения пока не пропускают на место проведения спецоперации.
"Кратовский стрелок" оказался бывшим сотрудником МЧС.
Мужчину зовут Игорь Зенков.
"Кратовский стрелок" часто ссорился с соседями. Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы загораживал ему солнце на участке.
"Жители поселка рассказывают, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями", — сказал источник в правоохранительных органах.
"Дело возбуждено по трем составам — статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.
В субботу житель деревни Кратово в Подмосковье забаррикадировался у себя в доме и стал стрелять по людям. В результате погибли четыре человека. Стрелок сбежал из дома в лес.
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