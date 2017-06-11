МВД подтвердило ликвидацию "кратовского стрелка"

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. "Кратовский стрелок" на протяжении нескольких часов отстреливался и бросал гранаты, пострадали четыре спецназовца, рассказал глава МВД.

"Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации", — сказал рассказал источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов", — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Кратовский стрелок" оказался бывшим сотрудником МЧС. Мужчину звали Игорь Зенков.

В субботу житель деревни Кратово в Подмосковье забаррикадировался у себя в доме и стал стрелять по людям. В результате погибли четыре человека.

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