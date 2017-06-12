Топ-13 потомственных молдаван, прославивших Россию

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Российский историк Евгений Пчелов рассказал о том, кто из представителей молдавских родов, переселившихся в Россию, оставил заметный след в истории своего нового Отечества.

Херасков

Андрей Хереску, потомок валашских бояр, и его зять князь Матвей Фомич Кантакузен, в 1711 году переселились в Россию. Фамилия Хереску изменилась на Херасков. Сын Андрея, Матвей Андреевич Херасков, служил капитаном в гвардии, а его сын, один из трех, от княжны Друцкой-Соколинской из рода древнерусского князя Даниила Галицкого Михаил Матвеевич Херасков, действительный тайный советник, крупный поэт, издатель, директор Московского университета.

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Он остался в русской культуре не столько благодаря своей забытой поэтической эпопее "Россияда", рассказывающей о деяниях Петра Великого, сколько русскому духовному гимну "Коль славен наш Господь в Сионе" и введением русского языка в качестве языка преподавания в Московском университете, что было впервые в истории высшей школы России.

Абаза

В 1711 году молдавский боярин Илья Андреевич Абаза принял русское подданство в польском городе Яворове и перешел на русскую службу с чином полковника. Его праправнук Александр Аггеевич (1821-1895) — гофмейстер, действительный тайный советник, член Государственного совета, где дважды был председателем департамента государственной экономии, в 1871-1874 годах занимал пост государственного контролера, а в 1880-1881 годах — министра финансов.

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Его сестра Прасковья Аггеевна в 1836 году вышла замуж за композитора Алексея Федоровича Львова, автора гимна "Боже, Царя храни!".

Двоюродный брат Александра Аггеевича Николай Саввич — действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор, тамбовский вице-губернатор, рязанский губернатор, главноуполномоченный Красного Креста и заведующий санитарным отделом Дунайской армии во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Окончил медицинский факультет Харьковского университета.

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Гликерия Максимовна Абаза — мать известного украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского и, соответственно, бабушка революционного деятеля Юрия Михайловича Коцюбинского, Оксаны Коцюбинской, жены комкора В.М. Примакова.

Бантыш

С 1711 года поселились в России и потомки молдавских бояр Бантыши, родственники Кантемиров. Матерью Дмитрия Константиновича Кантемира была Анна Федоровна Бантыш.

Николая Константиновича Бантыша (1703-1739) привезла в Россию мать, здесь он женился на Анне Степановне Зертис-Каменской дочери Степана Константиновича Зертис-Каменского, молдавского уроженца, бывшего при гетмане Мазепе переводчиком восточных языков, и родной сестре московского архиепископа Амвросия (в миру Андрей), убитого в Москве, во время чумы, 16 сентября 1771 года.

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Николай Константинович присоединил к своей фамилии фамилию жены и от него пошли Бантыш-Каменские. Этот род дал России двух выдающихся историков — сына Николая Константиновича, Николая Николаевича Бантыш-Каменского (1738-1814), действительного статского советника, управляющего Московским главным архивом министерства иностранных дел, и внука — Дмитрия Николаевича (1788-1850), тобольского и виленского губернатора, тайного советника, автора целого ряда ценных исторических сочинений, в том числе "Словаря достопамятных людей русской земли".

Мечниковы

Приехавший с Кантемиром внук Николая Милеску Спафария (Спэтару) Георгий Спатарул в России стал Юрием Степановичем Мечниковым. Обретя новый дом, он взял в качестве фамилии дословный перевод должности своего деда — слово "спэтар" происходит от "спата", меч. Следовательно, спатар — это мечник.

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Его потомок — великий ученый, нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников (1845-1916), по матери он происходил из еврейского рода Неваховичей.

Гредескул и Бузескул

Кантемировским переселенцам из Молдовы давали земли в Харьковской губернии. Так Россия "приобрела" уроженцев этого края юриста — профессора Николая Андреевича Гредескула (1864-1930), товарища председателя I Государственной Думы (от фракции кадетов), и историка античности, академика Владислава Петровича Бузескула (1858-1931).

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Кортацци

Среди ученых с молдавскими корнями нужно назвать и астронома Ивана Егоровича Кортацци (1837-1903), из дворян Бессарабской губернии. Кортацци — участник обороны Севастополя, адъюнкт-астроном Пулковской обсерватории, чуть было не ставший ее директором, директор Морской обсерватории в Николаеве.

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Он выполнил ряд важных астрономических наблюдений, создал каталог 5954 звезд в зоне склонений от —2° до +1°. Сын Кортацци, Георгий Иванович (1866-1932), — генерал-майор Генштаба, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской (на стороне белых) войн, умер в эмиграции в Париже.

Апостол

Молдавская по происхождению — и фамилия Апостол, представитель которой переселился на Украину во времена Богдана Хмельницкого, и потому фамилия воспринимается как украинская. Однако, гетман Украины Данило Павлович Апостол был молдаванином и по отцу, Павлу Апостолу, и по матери, происходившей из боярского рода Катарджи.

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Потомки гетмана "передали" свою фамилию в род Муравьевых, и так получилась известная фамилия Муравьев-Апостол.

Булацель

При Анне Иоанновне в России осели и молдаване Булацели (фамилия происходит от слова "булат"). Этот скромный род небогатых помещиков породнился с Домом Романовых.

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В 1863 году на Марии Ильиничне Булацель женился принц Николай Петрович Ольденбургский, троюродный брат Александра III и правнук Павла I. Поскольку этот брак был морганатическим, Мария Ильинична получила титул графини Остенбург.

Бузни, Кассо, Червен-Водали и Туркул

Александр Николаевич Бузни (1860-1933) — выпускник Киевского университета, народоволец, в 1907 году надворный советник, служивший в Тамбове по Акцизному ведомству.

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Лев Аристидович Кассо (1865-1914) — доктор права, тайный советник, министр народного просвещения в 1910-1914 году.

Александр Александрович Червен-Водали (отец — бессарабский дворянин, мать англичанка) — член Центрального комитета кадетской партии, депутат IV Государственной Думы, министр внутренних дел правительства Колчака в Омске, расстрелян в 1920 году. Его сестра Александра Александровна с 1890 года была женой народовольца, биолога, впоследствии академика Алексея Николаевича Баха.

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Прославленный белый генерал Антон Васильевич Туркул (1892-1957) — генерал-майор, командир Дроздовской дивизии.

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