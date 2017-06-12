ДТП в Забайкалье: автобус упал с насыпи, 12 человек погибли

ЕРЕВАН, 12 июн — Sputnik. Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 12 человек, пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии.
В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.
Число жертв достигло 12 человек. По пути в больницу в Бурятию скончалась женщина, отмечает Sputnik Армения.
Одиннадцать человек, доставленных в Бурятию после ДТП в Забайкальском крае, находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
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