День России 12 июня 2017: история праздника и мероприятия

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Для россиян – это праздник свободы и гражданского мира, основанного на законах и справедливости, символ национального единения и ответственности за будущее страны.

В 2017 году россияне на этот праздник будут отдыхать три дня: 10 и 11 июня выпадают на субботу и воскресенье, то есть выходные дни, а 12 июня – понедельник, официальный выходной день.

Когда и зачем учредили праздник

Праздник возник относительно недавно, а его рождение тесно связано с распадом Советского Союза и формированием на его территории новых, независимых государств.

Дата празднования выбрана неслучайно – именно 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов – новый законодательный орган тогда еще РСФСР принял "Декларацию о суверенитете России". А через год в этот день прошли первые выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин.

© Sputnik/ Максим Богодвид Празднование Дня России

Однако сама праздничная дата официально была учреждена несколько позже — в 1994 специальным указом президента 12 июня был придан статус праздничного дня.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Президент Молдовы поздравил всех россиян с их национальным праздником

Новый праздник получил название День принятия Декларации о государственном суверенитете и стал официальным нерабочим днем.

Предложение о переименовании праздника в День России внес в 1998 году все тот же Ельцин. Инициативу президента активно поддержали, и с тех пор этот праздник именно так и назывался во всех СМИ, но на законодательном уровне это название за праздником закрепилось лишь через несколько лет, после принятия нового Трудового кодекса.

Современное название празднику в 2002 году дал уже другой президент – Владимир Путин.

День России сегодня

На протяжении многих лет День России воспринимался как просто дополнительный выходной, но с каждым годом его отмечают все большее число россиян, а праздничные мероприятия проходят все более широко — концерты, фестивали, уличные гуляния охватывают всю страну.

На официальном уровне проходят разные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и во всех областных и краевых центрах. Награждают людей, заслуживших поощрение от родной страны, проводят митинги, собрания. Многие города в этот день празднуют День города (Ижевск, Пенза, Сургут и др.)

© Sputnik/ Антон Денисов Города России. Москва

По традиции президент страны в этот день поздравляет граждан России с праздником по основным телеканалам.

Городские улицы и административные здания украшаются государственными флагами, в воинских частях проводятся шествия, по вечерам небо озаряется фейерверками, особенно пышными в городах-героях.

Но центром событий празднования Дня России традиционно является Москва, где проходят самые грандиозные мероприятия.

Как празднуют в столице

В 2017 году мероприятия на День России в Москве обещают стать самыми масштабными в истории. Парки столицы готовят праздничную программу – жителей и гостей столицы ожидают фестивали, концерты, тематические флешмобы, танцевальные марафоны, театрализованные представления, кинопоказы, соревнования, конкурсы, мастер-классы и так далее.

В частности, фестивальный городок "Многонациональная Россия" на Пушкинской площади откроется ровно в полдень. В шатре "Страна мультфильмов" детям и взрослым покажут сюжеты о разных народах и городах большой страны.

В шатре "Страна кукол" заработает кукольная мастерская и выставка кукол в национальных костюмах. На ней представят работы победителей всероссийского детского конкурса.

Уникальная экспозиция "Страна в деталях" появится на аллеях Тверского бульвара, которая расскажет обо всех 85 регионах России. Кульминацией фестиваля станет большой концерт.

В саду "Эрмитаж" пройдет "Caмoвapфecт" — праздник самоваров. Специально для него в Москву привезут огромный самовар нa дpoвax. Угощать чаем из двухметрового латунного самовара гостей будут с 12:00 до 21:00. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут 500 человек.

© Sputnik/ Павел Лисицын Празднование Дня России в регионах

На Поклонной горе, в парке Победы, пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира". На площади Победителей состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России.

Развлекать футбольными мастер-классами, эстафетами и танцевальными программами посетителей будут в парке "Фили". Вечером гостей ждет массовый запуск шаров в небо и показ документального фильма "Гранд Макет Россия" в летнем кинотеатре, начало которого в 21:00.

Поучаствовать в спортивных конкурсах и увидеть турнир силового экстрима среди женщин гости смогут в Гончаровском парке. Для детей организуют подвижные игры и викторины. Завершится праздничный вечер концертом на главной сцене.

Посетителей Перовского парка весь день будут развлекать музыкальными концертами, а вечером гостей ждет викторина и показ фильма "Свадьба в Малиновке". Начало в 20:00.

В Воронцовском парке можно будет посмотреть фотовыставку Русского географического общества "Народы России". В 20:00 в парке покажут фильм "Курьер".

Выступление ходулистов, познавательная лекция и мастер-класс по созданию флага ждут любителей в Сиреневом саду с 15:00 до 17:00.

В парке 850-летия Москвы пройдет дискотека под открытым небом и так далее.

Мероприятий, как и локаций, в этот праздничный день много – специальную программу на День России подготовили 19 парков Департамента культуры Москвы, где каждый сможет выбрать развлечение на свой вкус.

Грандиозный концерт состоится на Красной площади. Праздничный салют озарит небо над Москвой в 22:00.

На ВДНХ кроме традиционных праздничных мероприятий посетители смогут отдохнуть на пляже с бассейнами и игровыми площадками или поехать за город с семьей и друзьями.

Многие россияне, по уже устоявшейся традиции, предпочитают отмечать праздник в компании друзей и родных на лоне природы, в сопровождении вкусных и сочных шашлыков.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников

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