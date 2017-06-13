Карасин: законопроект о запрете программ из РФ - информационная блокада

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Сообщения о том, что высланные из Молдовы российские дипломаты якобы вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины, замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал пустой болтовней, не подтвержденной фактами.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на правительственные и дипломатические источники в Молдове сообщило, что высланные из страны российские дипломаты якобы были офицерами ГРУ под прикрытием и вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины. При этом агентство отмечало, что не располагает независимым подтверждением полученной информации.

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил", — сказал Карасин РИА Новости.

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"Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", — добавил он.

Россия неоднократно опровергала заявления об участии в конфликте на Украине или причастности к боевым действиям.

Посольство России в Молдове 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

Карасин также высказался по поводу регистрации в парламенте Молдовы законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ РФ, назвав этот шаг информационной блокадой собственного населения.

"Это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что по сути дела речь идет об информационно блокаде своего собственного населения", — сказал Карасин.

Ранее в парламенте Молдовы был зарегистрирован законопроект Демократической партии страны по изменению и дополнению Кодекса о телевидении радио, который предполагает защиту информационного пространства от якобы пропаганды и исключении из эфира информационных программ российских телеканалов.

Проект, предложенный Демократической партией, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число не входит и Россия – ред.).

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