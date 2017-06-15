Евгений Петросян заплатит штраф за затопленную квартиру соседки

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Мировое соглашение между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко и их соседкой Еленой Макаровой утвердил Хамовнический суд города Москвы, сообщает Sputnik Армения.

Супруги согласились выплатить соседке, пострадавшей от "потопа", 269 тысяч рублей.

Изначально истица Елена Макарова настаивала на взыскании 440 тысяч рублей компенсации за ремонт и моральный ущерб. В рамках рассмотрения дела была проведена экспертиза, которая оценила нанесённый ущерб в 215 тысяч рублей. Остальная сумма покрывает судебные расходы истицы и затраты на экспертизу.

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