Сегодня Путин проведет в пятнадцатый раз "прямую линию" с россиянами

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Эксперты ожидают, что большинство из них будет касаться социальных проблем, здравоохранения, зарплат, образования, часть вопросов может быть также связана с предстоящими выборами, отмечает РИА Новости.

Общение Путина с народом начнется в 12.00 по московскому времени и пройдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В этот же день на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Это будет уже 15-я по счету "прямая линия" главы государства. Такой формат общения возник еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, 14-я прошла 14 апреля 2016 года.

Вести программу, студия которой традиционно разместилась в Гостином дворе, будут Татьяна Ремезова (ВГТРК) и Дмитрий Борисов (Первый канал), кроме того, предполагается, что в студии будут работать ведущие Ольга Паутова и Ольга Ушакова, а также Наиля Аскер-Заде, Мария Гладких и Вера Красова.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Путин, как правило, ведет активную подготовку к "прямой линии", он изучает большой массив информации, статистические данные, общается с министрами и руководителями федеральных агентств.

МОСКВА — ПУТИНУ

В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. За сутки до начала "прямой линии" российскому президенту поступило уже более 1,6 миллиона вопросов, рассказал накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, большую часть горожан волнуют вопросы, связанные с социальной тематикой, ЖКХ и здравоохранением, в меньшей степени — вопросы внешней политики.

Песков отметил, что во многих своих обращениях люди просят помощи у президента, так как зачастую им бывает легче достучаться до Кремля, чем до чиновников на местах.

"По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно", — отметил Песков.

Впрочем, как отмечают в Кремле, главы регионов смотрят "прямые линии" и быстро реагируют на замечания граждан. При этом Песков подчеркнул, что зачастую дело даже не в руководителе региона, а в чиновниках, которые находятся "на переднем крае общения с гражданами" и иногда демонстрируют "не желание помочь, а желание заниматься отписками".

Также россиян, отправляющих свои вопросы Путину, интересует, какая любимая группа у российского лидера, ездил ли он в детстве в летний лагерь и каким был его любимый предмет в школе. У главы государства также спрашивают, когда он последний раз брал отпуск на 28 дней, и если бы ему представилась такая возможность, то с кем бы он хотел провести это время.

В этом году задать свой вопрос можно по телефону, с помощью SMS и MMS, а также через сайт, мобильные приложения "Москва — Путину" и "OK Live", которые доступны в AppStore и GooglePlay. Обращения к "прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники".

ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

По мнению социологов, в ходе "прямой линии" преобладать будет социально-экономический блок проблем, а также не останется без внимания и международная тематика.

Дети, здоровье, образование, работа, деньги, справедливость, будущее, страна в целом — такой будет основная проблематика, считает президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров полагает, что в эфире прозвучат вопросы, связанные с медленным ростом доходов людей.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков в числе топовых вопросов отмечает, прежде всего, нестабильность доходов, резкий рост цен и падение покупательной способности зарплаты, а также сокращение социальных расходов государства и коррупцию.

Эксперты прогнозируют, что ряд вопросов будет связан с предстоящими выборами главы государства.

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов также отмечает несомненность того, что "президента на "прямой линии" спросят, будет ли он баллотироваться на выборах 2018 года". "И, по всей видимости, он в очередной раз ответит, что еще не пришло время высказываться по этому поводу", — считает эксперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прямо называет главной интригой этот вопрос.

"Конечно, не останется забытым вопрос "Владимир Владимирович, когда вы собираетесь выдвинуть свою кандидатуру на следующий президентский срок?" — это уже обязательная часть, по-моему. Но, скорее всего, президент отшутится, как всегда", — предположил он.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также отмечает, что "сейчас любое большое выступление президента, особенно внутри страны, воспринимается в контексте формирования повестки его избирательной кампании".

Мухин также не исключает, что, помимо прочего, Путину придется отвечать на вопросы о протестной активности и борьбе с коррупцией. Но у президента, добавил эксперт, есть что рассказать по этому поводу — регулярно, раз в полмесяца либо раз в неделю, публикуется информация о результатах борьбы с коррупцией.

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