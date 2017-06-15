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Прямая линия с президентом РФ В. Путиным

Прямая линия с Путиным: я к вам заеду, свяжусь с вами, поговорим лично

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В России
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Тема:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (3)
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Путин провел пятнадцатую "прямую линию", в ходе которой он ответил на вопросы россиян. На повестке дня - социальная сфера, здравоохранение, образование, экономика, внешняя политика

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", которая длилась почти четыре часа, ответил на 73 вопроса. Глава государства отметил, что данный формат позволяет ему понять настроения общества.

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Михаил Климентьев
"Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным

В 2017 году "прямая линия" началась с самой горячей проблемы — низкие зарплаты и, как следствие, низкий уровень жизни многих россиян. К президенту обращались бюджетники: учителя, пожарные и многие другие. Все звонили и писали с одной целью — сообщить о своих проблемах, ожидая, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Для многих из них обращение к Путину — последняя надежда на перемены.

Экономика, санкции, сельское хозяйство, проблемы малого и среднего бизнеса, демография, ситуация на Украине, главные вопросы международной повестки и самые обсуждаемые внутрироссийские темы последних месяцев, от передачи Исаакия РПЦ до сноса хрущевок, а также многочисленные просьбы личного характера — все это прозвучало в режиме онлайн в эфире российских федеральных телеканалов.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
© Sputnik/ Константин Чалабов
Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Сконцентрировался президент, прежде всего, на проблемах обычных россиян, которые, как отметил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов".

Путин отвечал в свойственной ему манере — четко и с юмором.

"Я к вам заеду, свяжусь с вами, поговорим лично", — без промедления обещал глава государства.

Ведущие озвучивали десятки обращений, отправленных с помощью SMS и интернета, на экран выводились вопросы, заданные в социальных сетях. В интенсивном режиме работал call-центр — одновременно принималось до одной тысячи звонков.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Алексей Дружинин
"Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным

Шанс обратиться к Владимиру Путину получили и иностранцы. Так, российский президент прокомментировал ситуацию на Украине и отношения с Вашингтоном.

Владимир Путин сказал несколько слов о поздравлении президента Украины Петра Порошенко в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом. Украинский президент прочитал первое четверостишие стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай немытая Россия".

Российский лидер признался, что не видел этого выступления, но все же похвалил Порошенко за интерес к русской классике. Кроме того, Путин напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 годах, когда ехал на Кавказ в действующую армию.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
© Sputnik/ Василий Батанов
Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Президент РФ Владимир Путин, фото из архива
© Sputnik/ Sergey Guneyev
Владимир Путин: у России и США есть общие угрозы
"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Комментируя отношения с США, Владимир Путин отметил, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в нормализации отношений.

Он заверил, что в России много тех, кто с большим уважением относится к достижениям американского народа и надеются, что отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние.

По мнению главы государства, две страны могут договариваться и работать сообща, в том числе по Ирану и Сирии.

"Теперь, что касается "горячих точек", конечно, всем хорошо известно, кстати говоря, вместе с Соединенными Штатами работали над решением иранской ядерной программы, но все-таки — договорились? Договорились! Значит, есть позитивный пример нашего сотрудничества, и мы не можем не признавать нашу существенную роль в разрешении этой проблемы", — сказал Путин.

"Сирийская проблема, ближневосточная проблема, всем очевидно, что без конструктивной работы, без совместной конструктивной работы ничего не получится", — добавил президент РФ.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Алексей Дружинин
"Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным

Задавали Владимиру Путину и личные вопросы.

"Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием", — добавил президент, отказываясь рассказывать подробности своей жизни. 

Российский лидер отметил, что его дети не вмешиваются в политику, живут в Москве как обычные люди.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит, — добавил он, — "Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах". Кроме того, в ходе "прямой линии" Владимир Путин рассказал о рождении второго внука.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik/ Михаил Климентьев
"Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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Тема:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (3)

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"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным
Теги:
трансляция, телеканалы, ТВ, эфир, перемены, проблемы, бизнес, обращения, вопросы, президент, Прямая трансляция, Путин, Россия
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