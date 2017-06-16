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Сергей Кожевников, Григорий Лепс и Эмин на pre-party фестиваля Жара-2017

Киркоров, Эмин, Лепс, Орбакайте на pre-party фестиваля "Жара" в Москве

© Photo: пресс-служба EMIN
В России
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Российские знаменитости приняли участие в вечеринке, приуроченной к международному музыкальному фестивалю.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В Москве прошло pre-party Бакинского музыкального фестиваля "Жара-2017" с участием знаменитостей.

Эмин на pre-party Бакинского музыкального фестиваля Жара-2017
© Photo: пресс-служба EMIN
Эмин на pre-party Бакинского музыкального фестиваля "Жара-2017"

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на официальный сайт исполнителя Эмина Агаларова, в ней приняли участие известные российские звезды — Филипп Киркоров, Николай Басков, Юрий Аксюта, Яна Рудковская, Юлианна Караулова, Нюша, Валерия и Иосиф Пригожин, Ирина Дубцова, Яна Чурикова, Анастасия Задорожная, Александр Ревва, Джиган, Сосо Павлиашвили, Тимур Теймиров, Светлана Кузнецова, Юлия Барановская и многие другие.

Рre-party музыкального фестиваля Жара-2017 в Москве
© Photo: пресс-служба EMIN
Рre-party музыкального фестиваля "Жара-2017" в Москве

Своими выступлениями вечер украсили Эмин Агаларов, Жасмин, Александр Панайотов, Артика и Асти и другие певцы.

Сергей Кожевников, Григорий Лепс и Эмин на pre-party фестиваля Жара-2017
© Photo: пресс-служба EMIN
Сергей Кожевников, Григорий Лепс и Эмин на pre-party фестиваля "Жара-2017"

Организаторами проекта "Жара" являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Рre-party музыкального фестиваля Жара-2017 в Москве
© Photo: пресс-служба EMIN
Рre-party музыкального фестиваля "Жара-2017" в Москве

Ожидается, что в Баку в этом году выступят Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Нюша, Григорий Лепс, А-студио, Николай Басков, Валерия, Полина Гагарина, Ани Лорак, EMIN, Слава, MBAND, Потап и Настя, Burito, Ирина Дубцова, A-DESSA, Джиган, Светлана Лобода, Глюкоза, IOWA, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Владимир Винокур, Лев Лещенко, группа "Серебро", Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Рэпер Мот, Слава, группы "Пицца", Елка, Александр Маршал, Ирина Дубцова, Гарик Бурито, Александр Панайотов, Егор Крид, Стас Пьеха и многие другие популярные исполнители.

Фестиваль пройдет в туристическом комплексе Sea Breeze с 27 по 30 июля.

Рre-party музыкального фестиваля Жара-2017 в Москве
© Photo: пресс-служба EMIN
Рre-party музыкального фестиваля "Жара-2017" в Москве

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Теги:
pre-party, фестиваль "Жара", Лепс, Басков, Киркоров, Нюша, Валерия, Чурикова, Жасмин, Москва
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