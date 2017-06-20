Слуцкий: ЕСПЧ используют как инструмент искусственного очернения России

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, отмечает РИА Новости.

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ЕСПЧ отметил, что, "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение было произвольным".

"Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает прямо говоря политически-мотивированные решения в отношении России. Этот вердикт из того же разряда. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда. Остается только сожалеть, что судебное пространство Совета Европы политизируется, а ЕСПЧ используется как инструмент искусственного очернения России", — заявил Слуцкий.

Парламентарий добавил, что Россия против навязывания чуждых ей семейных ценностей и "не позволит калечить умы подрастающего поколения".

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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в свою очередь отметил, что у России есть своя история и свое понимание по данному вопросу, и "какие-то рекомендации и оценки не должны влиять на то, чтобы нашим детям не навязывалась та или иная идеология в этой чувствительной сфере".

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