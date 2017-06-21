Глава МИД Франции не хочет перечить Макрону в обвинениях Sputnik

КИШИНЕВ, 21 июня — Sputnik. Новый глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который прибыл в Москву для переговоров со своим коллегой Сергеем Лавровым, не захотел "противоречить" президенту Эммануэлю Макрону касательно обвинений в адрес Sputnik и RT.

Главы российского и французского внешнеполитических ведомств Сергей лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры в Москве 20 июня. Дипломаты обсудили широкий спектр двусторонних отношений, пути решения международных конфликтов, включая урегулирование кризисов в Сирии и на востоке Украины, а также борьбу с международным терроризмом.

После встречи министры вышли к ожидавшим их журналистам. Корреспонденту Sputnik France удалось задать вопрос главе французского МИД.

"Сейчас в зале присутствуют многочисленные иностранные журналисты, но почему в России они имеют право посещать подобные мероприятия, в то время как корреспондентам Sputnik и RT во Франции не позволяют свободно исполнять свою работу? Там их обвиняют в пропаганде, не предоставляя никаких доказательств, хотя Sputnik никогда не выпускал фейковых материалов о Макроне", — сказал журналист.

Глава МИД Франции, который впервые в новой должности посетил Россию, уклонился от ответа, пишет Sputnik Эстония.

"Президент (Эммануэль Макрон) уже высказался по этому поводу, и вы должны понять, что я бы не хотел ему противоречить сегодня в Москве", — сказал министр.

Визит французского министра в Россию состоится в развитие договоренностей об активизации двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе переговоров в Версале 29 мая 2017 г. между президентами обеих стран.

В начале мая штаб тогда еще кандидата в президенты Эммануэля Макрона обвинил Sputnik и RT в публикации якобы предвзятой и ложной информации о его офшорных счетах. Sputnik, в свою очередь, отверг эти обвинения и заявил о намерении проконсультироваться с юристами по факту клеветнических заявлений.

В рамках пресс-конференции по итогам встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Париже в конце мая французский лидер, отвечая на вопрос, почему RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу, объяснил это тем, что упомянутые СМИ якобы "распространяли ложную информацию и клевету".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не согласны с такой оценкой.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заявила, что, "если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России". "Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента", — написала она в своем Twitter.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT в "распространении ложной информации", заявил, что Москва считает их отражением инерции антироссийской кампании, никаких фактов, подтверждающих правоту французского президента нет.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>