"Показал" вооружение, качнув крыльями, и истребитель НАТО ретировался

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Самолеты НАТО хотели сопроводить борт министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, когда он следовал в Калининград.

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны над Балтикой, но его "отогнал" российский Су-27, сообщает РИА Новости.

Авиация Североатлантического альянса попытались сопроводить борт главы Минобороны России над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился Шойгу, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из военных самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

В среду, 21 июня, в Калининграде Сергей Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны РФ, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.

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