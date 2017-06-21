Специалистов из Молдовы ждут в Калужской области на ПМЖ

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Калужская область России продолжает участвовать в программе переселения, сообщили в пресс-службе администрации этого региона.

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Этот региона расположен в центральной части России и граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. Областной центр — город Калуга, расположен в 143 км от МКАД.

Численность населения региона составляет 1009,7 тысячи человек. Численность населения Калуги — 341,9 тысячи человек.

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Область имеет выгодное географическое положение, благоприятные экологические и климатические условия. Преимуществами региона являются развитая промышленность и транспортная инфраструктура. В область пришли ведущие мировые производители. Создаются новые предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию — автомобили и автокомпоненты, телевизоры, строительные материалы и лекарственные препараты нового поколения. Интенсивное развитие региональной экономики, открытие на территории региона новых и модернизация уже существующих предприятий обуславливают создание новых рабочих мест.

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По данным регионального прогноза потребности в кадрах, сформированного министерством труда и социальной защиты Калужской области, в 2016-2021 годах региону потребуется 62,9 тысячи рабочих и специалистов, из них более 12,6 тысячи человек — на создаваемые рабочие места (в том числе в рамках инвестиционных проектов) и 50,3 тысячи человек — на замену выбывающих работников.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие строительных специальностей (каменщики, штукатуры, бетонщики, облицовщики-плиточники), подсобные рабочие, слесари, станочники, монтажники, машинисты, сварщики, водители, трактористы, швеи, продавцы, механики, инженеры, электрики, сантехники, медицинские работники.

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В сельскохозяйственных организациях Калужской области востребованы специалисты зооветеринарного профиля, агрономы, специалисты бухгалтерско-экономических служб, операторы машинного доения, механизаторы, животноводы. Указанным специалистам и кадрам рабочих профессий предоставляется жилье, осуществляется выплата субсидий, на территории многих хозяйств имеется развитая социальная и инженерная инфраструктура.

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В сфере туризма и агротуристической деятельности Калужской области недостает поваров, официантов, горничных.

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Калужская область является одним из наиболее привлекательных регионов для переселения соотечественников. С 2007 года Калужская область участвует в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С начала реализации Госпрограммы (2007-2016 гг.) на территорию Калужской области прибыло более 53 тысяч соотечественников (в том числе 40 тысяч — трудоспособного возраста). Подавляющее большинство из них — 76% — в трудоспособном возрасте, пятую часть составляют дети и 5% — соотечественники пенсионного возраста. 38% общей численности прибывших соотечественников имеют высшее профессиональное образование, 37% — среднее техническое.

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Участниками Госпрограммы в Калужскую область могут стать соотечественники, отвечающие следующим критериям:

— достигшие 18 лет, не превысившие пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);

— обладающие дееспособностью и трудоспособностью;

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— имеющие трудовые навыки (опыт работы), необходимые для осуществления трудовой деятельности на территории Калужской области по имеющимся вакансиям в заявленной работодателями потребности.

В июне 2017 году Постановлением Правительства Калужской области приняты изменения в региональную программу, согласно которым основанием для отказа в участии в программе является осуществление трудовой деятельности либо предпринимательской деятельности в другом субъекте Российской Федерации в течение 2-х лет до подачи заявления об участии в программе в Калужской области.

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Для соотечественников предусмотрен ряд государственных гарантий, установленных федеральным законодательством — компенсация расходов за проезд и провоз багажа, а также за уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, получение подъемного пособия. Кроме этого, в Калужской области существуют дополнительные меры социальной поддержки для переселенцев — это единовременные пособия в соответствии с проектом переселения: 10 тысяч рублей — участникам Госпрограммы, работающим и проживающим в Калужской области не менее 6 месяцев (по проекту переселения "Территория вселения — Калужская область"); 60 тысяч рублей — участникам Госпрограммы и членам их семей, создавшим крестьянское хозяйство либо зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя в сельском хозяйстве (по проекту переселения "Сельское хозяйство"); 30 тысяч рублей — участникам Госпрограммы и членам их семей, получающим профессиональное образование в Калужской области (по проекту переселения "Образование"); 20 тысяч рублей — участникам Госпрограммы, трудоустроенным на объекты туристской индустрии (по проекту переселения "Объекты туриндустрии"). Также предусмотрено оказание бесплатной плановой медицинской помощи соотечественникам до получения разрешения на временное проживание (т.е. до получения полиса обязательного медицинского страхования).

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Соотечественники, прибывшие в Калужскую область, имеют возможность рассмотреть различные варианты жилищного обустройства в рамках действующего законодательства и принять решение в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности. Основные варианты жилищного обустройства, как и для российских граждан, — это аренда (наем) жилого помещения, приобретение жилых помещений, покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства, приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах, переуступка прав аренды у физического лица или организаций. Наиболее востребованным специалистам жилье может быть предоставлено работодателем. Также возможно временное размещение в гостинице "Жилой комплекс "Калужский двор"", где стоимость проживания ниже средней стоимости проживания в других гостиницах города (400 рублей в сутки на одного человека), с которой Министерством труда и социальной защиты Калужской области заключено соглашение об оказании содействия в размещении граждан, прибывающих в область с целью трудоустройства.

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С региональной программой переселения Калужской области можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты Калужской области (http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/soot)

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