Мессенджер Telegram могут в любой момент заблокировать

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны, предупредил на официальной странице Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров.

В России будут расшифровывать трафик WhatsApp и Viber>>>

Он отметил, что команде Telegram выдвинуто лишь одно требование, которое касается информации о деятельности компании.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации", — заявил Жаров.

Он пояснил, что практически каждый день в Telegram направляют письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Администрация мессенджера на них не отвечает.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Насколько защищены от хакеров сайты молдавских политиков и госструктур

"Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", — отметил Жаров.

Кто ты в соцсетях — злобный тролль или лидер мнений>>>

Отмечается, что включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность работать по российским законам. Правовой статус Telegram в России не изменится.

Если же компания откажется исполнять закон, ведомство грозит заблокировать Telegram до того времени, пока не получит необходимые сведения.

Согласно части 1 статьи 10.1 Закона №149, организатором распространения информации в интернете выступает тот, кто обеспечивает функционирование информационных систем или программ, предназначенных и используемых для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>