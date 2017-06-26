10:06 26 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Мессенджер Telegram

Преступники готовились к теракту в питерском метро, используя Telegram

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (36)
50 0 0

Смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Новый поворот в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга: ФСБ России выступила с заявлением, что преступники готовились к теракту в питерском метро, используя Telegram.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта в метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки", — говорится в сообщении ФСБ.

Взрывы в метро Санкт-Петербурга произошли на станциях "Сенная Площадь" и "Технологический институт" весной этого года. По некоторой информации, взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности. Привел их в действие террорист-смертник.

(0:19 / 2.01Mb / просмотров видео: 6692)
Sputnik.
© Sputnik.
Теракт в питерском метро

Ранее пояивлась информация о том, что Telegram в России могут запретить.  Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Внятный ответ, предоставит ли Telegram запрашиваемые сведения для недопущения блокировки сервиса в РФ, ведомство так и не получило.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", — сказал Жаров, говоря о пессимистичном варианте развития событий.

По словам Жарова, в случае ответа Дурова Роскомнадзор готов внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации.

Клавиатура
© Sputnik/ Владимир Песня
Ученые определили самую опасную для здоровья человека соцсеть

"При оптимистическом варианте — он отвечает, мы вносим мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации, и на этом работа Роскомнадзора заканчивается. Павел Владимирович продемонстрировал, что он готов работать в российском правовом поле, ну и пока все", — отметил глава ведомства.

Как пояснил Жаров, спецслужбы неоднократно сигнализировали, что Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникаций для террористов.

(1:07 / 9.12Mb / просмотров видео: 4251)
Video:ФСБ РФ
© Video: ФСБ РФ
Задержание организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

"Они сами в ходе следственных действий, как говорят спецслужбы, подтверждают, что когда они готовят теракт, они готовятся именно через Telegram, и в ходе проведения терактов также идет координация через Telegram. С чем это связано? Информация внутри Telegram шифруется, и проникнуть в нее мгновенно при отсутствии ключей для дешифрации этой информации ни одной спецслужбе еще не удавалось – это очень сложно. И, соответственно, нежелание господина Дурова предоставить ключи от этой информации всем спецслужбам мира, насколько я знаю, это так, позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций", — заявил он.

Подростки. Архивное фото
© Flickr/ Georgie Pauwels
Полиция предупреждает об игре в соцсетях, провоцирующей детский суицид

По мнению Жарова, основатель сервиса Telegram "последовательно и системно демонстрирует правовой нигилизм", и социальную сеть "ВКонтакте" изначально он создавал как "абсолютно пиратскую".

"Надо понимать, что "ВКонтакте" у нас самый популярный ресурс, и им пользуются десятки миллионов людей. Именно "ВКонтакте" и Telegram, так сказать, "полетели", то есть приобрели миллионы пользователей, но именно это говорит, что, подвергая риску жизни миллионов людей, не обращая внимания, что в результате твоих действий и нежелания соблюдать законы любой страны десятки миллионов граждан во всем мире, которые пользуются твоими продуктами, могут его лишиться – это абсолютно волюнтаристская позиция, которую очень сложно понять, если ты крупный бизнесмен", — добавил глава Роскомнадзора.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (36)

По теме

Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было
Свидетельства очевидца о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Путин: мы примем меры по оказанию помощи пострадавшим в метро
Теги:
Telegram, метро, соцсеть, терроризм, взрыв, Санкт-Петербург, Общество
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на планету Земля из космоса
    Привет из космоса

    Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.

  • Преступления по сети, архивное фото
    Кибер-страшно

    Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.

  • Пьяный водитель. Иллюстративное фото
    Страшная статистика

    В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.

  • Зубры на опушке в Беловежской пуще, архивное фото
    Оставим как есть

    Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Вид на парк Рике, старый Тбилиси, канатную дорогу и крепость Нарикала
    Русские придут на помощь

    "Русская гуманитарная миссия", оказывающая помощь людям, пострадавшим от конфликтов,планирует начать работать на Южном Кавказе, в том числе и в Грузии.

  • Встреча президента с общественной палатой
    На контроль

    Во всех сферах государства должны быть созданы общественные советы, считает президент Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Встреча президента РЮО Анатолия Бибилова с главой Роснефти Игорем Сечиным
    На российском топливе

    Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.

  • Вид на планету Земля из космоса
    Привет из космоса

    Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.

  • Преступления по сети, архивное фото
    Кибер-страшно

    Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чилийская болельщица
Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
Детские игры по возростному цензу
Календарь развития ребенка - важно знать всем мамам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться