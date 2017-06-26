Что случилось с могилой Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Неизвестные осквернили могилу советской рок-звезды Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

© Sputnik/ Илья Питалев Звезда по имени Цой

Десятка откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя >>>

В соцсетях сообщают, что на следующий день после массового посещения поклонниками могилы Цоя в честь годовщины его рождения, множество цветов оказались разбросанными, а портреты музыканта были сломаны.

Позже в правоохранительных органах Северной столицы сообщили, что данная информация проверяется. В ГУ МВД по Петербургу отметили, что ни заявлений, ни обращений по данному факту в полицию не поступало. Там же сообщили, что в день памяти Виктора Цоя, 21 июня, сотрудники полиции в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, и никаких нарушений не было.

Песни Цоя на гуслях, хором и в исполнении оркестра услышат в Тирасполе >>>

Виктор Цой погиб в 1990 году в автокатастрофе в возрасте 28 лет.