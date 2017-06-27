Врачи: состояние актера Владимира Этуша тяжелое, он в реанимации

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Состояние актёра Владимира Этуша, госпитализированного в Москве в понедельник, остается тяжелым, сообщает РИА Новости.
"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице.
В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться во вторник.
Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".
Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
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