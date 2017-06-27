13:02 27 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Этуш, Марина Неелова на съемках фильма Старая, старая сказка

Врачи: состояние актера Владимира Этуша тяжелое, он в реанимации

© Sputnik/ РИА Новости
В России
Получить короткую ссылку
172 0 0

Любимого миллионами зрителей артиста Владимира Этуша госпитализировали после травмы, которую он получил, упав с лестницы

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Состояние актёра Владимира Этуша, госпитализированного в Москве в понедельник, остается тяжелым, сообщает РИА Новости. 

"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице.

Британский музыкант и бывший участник Битлз Пол Маккартни выступает на сцене на стадионе Берси в Париже 30 мая 2016 года
BERTRAND GUAY / AFP
Полу Маккартни - 75 лет: кадры из биографии легендарного музыканта
22

В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться во вторник.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".

Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Московский международный кинофестиваль - история и традиции
Жизнь как кино: в прокат выходит "Танцовщик" о скандальном Сергее Полунине
Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль: каким было открытие
Теги:
ПРОБЛЕМЫ, здоровье, больница, Владимир Этуш, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В больнице, архивное фото
    Наболело

    Представители Латвийской ассоциации семейных врачей и Минздрава не достигли компромисса в ходе состоявшихся накануне переговорах, поэтому 3 июля семейные врачи начинают бессрочную забастовку.

  • Кадр из фильма Викинг, архивное фото
    "Вражеская пропаганда"

    В кинотеатрах Литвы запретят российские фильмы, выдавать разрешение на показ фильмов российского производства вместо Литовского центра кино будут эксперты из Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK).

  • Тату
    Никаких тату и "вредностей"!

    Министерство социальных дел Эстонии передало на рассмотрение другим ведомствам и местным властям новую программу, основная цель которой – курс на сохранение здоровья у населения страны.

  • Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
    Особое внимание

    Из года в год в Азербайджане растет число желающих получить образование на русском языке, считает старший научный сотрудник Института проблем образования.

  • Александр Цинкер
    Есть что продать

    Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией, считает экс-депутат Кнессета Израиля Александр Цинкер.

  • Железная дорога, вагоны
    "Нестандартный" ответ

    Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал введенный Казахстаном запрет на доступ в страну российских железнодорожных вагонов, не соответствующих казахстанской инфраструктуре.

  • Паломники. Архивное фото
    "Прививка" веры

    В Кыргызстане началась вакцинация паломников против менингита и гриппа.

  • Гражданская война в Таджикистане, архивное фото
    Оглянуться назад

    Таджикистан отмечает 20-летие со дня подписания Всеобщего Соглашения об установлении мира и национального согласия в республике.

  • Врачи готовятся к операции
    Плов за сердце

    Посольство Узбекистана в Киеве организовало благотворительную акцию по приготовлению плова для того, чтобы оплатить операцию годовалому узбекистанцу с пороком сердца.

  • Коста Дзугаев
    Лимиты за российское образование

    Преподаватель Юго-Осетинского государственного университета Коста Дзугаев рассказал о том, чем чревато то, что молодежь предпочитает получать образование в России, нежели у себя на родине.

  • В больнице, архивное фото
    Наболело

    Представители Латвийской ассоциации семейных врачей и Минздрава не достигли компромисса в ходе состоявшихся накануне переговорах, поэтому 3 июля семейные врачи начинают бессрочную забастовку.

  • Кадр из фильма Викинг, архивное фото
    "Вражеская пропаганда"

    В кинотеатрах Литвы запретят российские фильмы, выдавать разрешение на показ фильмов российского производства вместо Литовского центра кино будут эксперты из Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK).

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса Women's Beautiful Buttock series в Китае // AFP / Stringer
Конкурс на самые красивые ягодицы в Китае
Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии
Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии
Детские игры по возростному цензу
Календарь развития ребенка - важно знать всем мамам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться