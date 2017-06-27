Врачи: состояние актера Владимира Этуша тяжелое, он в реанимации

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Состояние актёра Владимира Этуша, госпитализированного в Москве в понедельник, остается тяжелым, сообщает РИА Новости.

"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице.

BERTRAND GUAY / AFP Полу Маккартни - 75 лет: кадры из биографии легендарного музыканта 22

В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться во вторник.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".

Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>