Колин Смит: то, как проходит Кубок конфедераций, можно назвать успехом

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В воскресенье завершился групповой раунд турнира, определивший, что в полуфинале соревнований сыграют сборные Португалии, Мексики, Германии и Чили.

"До начала турнира я говорил, что все города готовы с операционной точки зрения, это подтвердилось.

Матчи были проведены на самом высоком уровне. Можно назвать большим успехом то, как проводится турнир", — сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил, что пока организация турнира получала только позитивные отзывы.

"Отзывы болельщиков, игроков и участников турнира весьма позитивные, что нам лестно и приятно. Предстоит еще четыре очень важных матча, так что пока не будем погружаться в самодовольство", — отметил Сорокин.

Тем временем Колин Смит выразил уверенность в том, что газон стадиона "Санкт-Петербург" во время финала Кубка конфедераций будет в хорошем состоянии.

В рамках группового этапа Кубка конфедераций на стадионе в Санкт-Петербурге прошло три игры. Финал турнира также пройдет на арене на Крестовском острове 2 июля.

"Поля на "Спартаке", в Сочи и Казани очень хорошие. В Петербурге положили новый газон, молодое поле. Этот газон стабильный, он перенес повреждения из-за игровой деятельности. Я думаю, что газон был хорошим. Сейчас он будет отдыхать 7 дней. У нас тепличная структура, мы будем регулировать температурный режим. Мы уверены, что газон во время финала будет хорошим", — сказал Смит журналистам.

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