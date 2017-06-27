Как ввезти лекарства в страну и не оказаться наркоманом

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Гражданин Молдовы пытался перевезти через украинско-российскую границу лекарство для страдающих сердечными заболеваниями, однако в медикаментах было обнаружено психотропное вещество. Это обстоятельство создало нашему соотечественнику некоторые проблемы.
В Курской области российские пограничники обнаружили у находившегося за рулем автомобиля 41-летнего иностранца семь таблеток "Alprazolam". При этом гражданин Молдовы не указал этот препарат в декларации о товарах, подлежащих декларированию.
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Мужчина объяснил пограничникам, что это лекарство от аритмии. Медикаменты в Молдове ему в 2016 году выписал врач. Отправляясь на заработки в Россию, он решил взять таблетки с собой. О том, что данный медикамент можно приобрести только по рецепту врача, мужчина знал, но предпочел не декларировать лекарство при пересечении границы. При этом на момент въезда в Россию при себе он не имел никаких документов, которые бы могли подтвердить назначение врачом препарата "Alprazolam".
Последовала экспертиза, подтвердившая, что представленные на исследование таблетки содержат вещество алпрозолам. Оно внесено в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.
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Но так как само лекарство — законно, и его действительно выписывают в поликлиниках, уголовное дело в российской полиции на нашего соотечественника не возбудили.
Но, чтобы не попасть в подобную ситуацию, таможня Курской области напоминает — граждане, употребляющие по медицинским показаниям лекарственные средства, оборот которых ограничен в России, обязаны при переходе границы декларировать и показывать представителям органов правопорядка рецепт врача или выписку из истории болезни с нотариально заверенным переводом на русский язык.
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