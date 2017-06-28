МИД РФ о продлении санкций: агрессивное меньшинство в ЕС правит бал

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз в среду принял формальное решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года, говорится в сообщении Совета, передает РИА Новости.

"Совет 28 июня 2017 года продлил экономические санкции против секторов российской экономики до 31 января 2018 года", — отмечается в документе.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Евросоюз продлил санкции против России

В нем сообщается, что решение последовало за докладом об имплементации "Минских соглашений", с которым лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили на саммите ЕС 22-23 июня.

"Совет оформил это решение сегодня по письменной процедуре и, по правилам принятия таких решений, единогласно", — говорится в сообщении.

По данным источника в ЕС, решение по антироссийским санкциям опубликуют в Официальном журнале Евросоюза в четверг.

"Завтра", — сказал собеседник агентства.

Агрессивное меньшинство в ЕС правит бал

В Москве сожалеют о решении ЕС продлить экономические санкции в отношении РФ, санкции контрпродуктивны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит перед собой Евросоюз. Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал Мешков.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, ограничительные меры не достигли своих целей.

"Санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы: не изменили внешнеполитического курса России и не оказали никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта", — сказал журналистам российский дипломат.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран — членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.