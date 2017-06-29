Экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев скончался

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. О смерти певца в своем Instagram сообщила его спутница жизни Александра Куцевол. Ранее она сообщила, что Яковлев госпитализирован из-за двухстороннего воспаления легких и находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным Sputnik Эстония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ноябре 2016 года популярный певец отметил свой 47-й день рождения.

Олег Яковлев выступал в составе "Иванушек International" с 1998, но в 2013-м покинул коллектив, сосредоточив все усилия на сольной карьере. Популярная российская музыкальная группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко.

Сегодня не стало Моего друга,Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ. Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного. Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971) Июн 28 2017 в 11:36 PDT

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