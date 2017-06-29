Экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев скончался

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. О смерти певца в своем Instagram сообщила его спутница жизни Александра Куцевол. Ранее она сообщила, что Яковлев госпитализирован из-за двухстороннего воспаления легких и находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным Sputnik Эстония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ноябре 2016 года популярный певец отметил свой 47-й день рождения.
Олег Яковлев выступал в составе "Иванушек International" с 1998, но в 2013-м покинул коллектив, сосредоточив все усилия на сольной карьере. Популярная российская музыкальная группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>