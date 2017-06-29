Лимиты и ограничения: изменились правила пересечения границы России

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. С 1 июля 2017 года вступают в силу четыре ключевых документа ЕАЭС, которые создадут единую нормативно-правовую базу в сфере карантина растений в странах евразийской "пятерки" — Беларуси, России, Казахстане, Армении и Кыргызстане, отмечает Sputnik Беларусь. © Ruptly. Давка на границе Украины с Польшей: тернистый путь в ЕС

В частности, вступают в силу:

1) Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС;

2) Единые карантинные фитосанитарные требования к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС;

3) Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС;

4) Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

"Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей. Партия прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе Союза и признанной свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей таможенной территории", — пояснили Sputnik в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

До 1 июля в странах ЕАЭС действуют национальные перечни карантинных объектов и национальные карантинные фитосанитарные требования, что определяет различия в оценке карантинного фитосанитарного состояния продукции при проведении контроля (надзора) на таможенной границе Союза. Именно это является одной из причин ограничения ее перемещения между государствами ЕАЭС.

Овощи, фрукты и букеты

Эти четыре документа ЕАЭС, которые вступают в силу с 1 июля, затрагивают и простых граждан, которые пересекают границы евразайиской "пятерки" на судах, самолетах, поездом или в автомобиле.

Документами определено, что гражданин может ввезти на территорию ЕАЭС без фитосанитарного сертификата не более 5 килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов. В случае если объемы ввоза превышают эти нормы, гражданину потребуется предъявить при въезде на таможенную территорию ЕАЭС фитосанитарный сертификат.

В эти нормы также входят орехи, бобовые культуры, грибы и ягоды, в том числе дикорастущие.

Букет не может содержать более 15 штук цветков или иных растений.

© Sputnik/ Rodion Proca Пересечение границы: гражданам Молдовы будет труднее попасть в ЕС

При ввозе арбузов будет учитываться их общий вес, разделенный на количество въезжающих граждан. То есть один гражданин без сертификата сможет ввезти сладкую ягоду весом не более 5 килограммов.

Для несовершеннолетних детей нормы ввоза такие же, как и для взрослых. Поэтому семейная пара, к примеру, или мама с ребенком сможет позволить себе арбуз весом до 10 килограммов.

Нормами ЕАЭС определено, что граждане могут получить фитосанитарный сертификат по месту отправления груза или его выращивания. Обратиться за получением сертификата следует в инспекцию по карантину растений, туда же потребуется представить для досмотра ввозимую продукцию. При этом, в каждом государстве существуют свои условия получения фитосанитарного сертификата. Как правило, их выдача платная.

Излишки продукции изымут прямо на границе или вернут владельцам обратно.

Нормы по ввозу продуктов остаются

В ЕАЭС также существуют нормы ввоза продуктов гражданами для личного пользования, они с 1 июля не изменяются.

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Так, при поездке за пределы ЕАЭС чаще, чем один раз в три месяца, гражданин может ввезти не более 10 килограммов продуктов. Если частота поездок больше, чем один раз в семь дней, то норма составляет 5 килограммов.

Нормы по ввозу спиртного и табачных изделий в ЕАЭС, а также наличных денежных средств не изменились.

Нововведение уже активно обсуждается в регионах, где многие живут приграничной торговлей. Наиболее часто встречающийся эпитет — "неприятный сюрприз". Наибольшие затруднения испытывают любители арбузов, особенно если они путешествуют не семьей, а в одиночку.

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